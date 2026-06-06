Slušaj vest

FK Crvena zvezda je na korak od realizacije jednog od najvažnijih poslova ovog leta, pošto će, prema navodima ruskog medija "Sport Ekspres", aktivirati opciju za otkup ugovora Strahinje Erakovića od Zenita.

Kako se navodi, ukupna vrednost transfera iznosiće 3,5 miliona evra, a ruski klub je u pregovorima uspeo da zadrži i značajan procenat od naredne prodaje srpskog reprezentativca. Prema istim informacijama, Zenitu će pripasti čak 50 odsto od iznosa budućeg transfera defanzivca.

1/5 Vidi galeriju Strahinja Eraković Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Da je posao blizu konačne realizacije ranije je potvrdio i generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić, koji je u razgovoru za Legalbet istakao da se očekuje zvaničan otkup ugovora iskusnog štopera.

Eraković se u redove crveno-belih vratio u februaru 2026. godine kao pozajmljeni fudbaler Zenita, a tokom prolećnog dela sezone brzo je postao jedan od ključnih igrača u timu. Pouzdani defanzivac je u prethodnoj polusezoni odigrao 19 utakmica u dresu Crvene zvezde, uz učinak od jednog gola i jedne asistencije.

Njegove dobre partije i važna uloga u ekipi bili su jedan od glavnih razloga zbog kojih je uprava kluba odlučila da krene u realizaciju trajnog transfera. Ukoliko ne bude nepredviđenih obrta, Eraković će i narednih sezona predvoditi odbranu šampiona Srbije.

BONUS VIDEO: