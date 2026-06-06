Velika tragedija pogodila je srpski fudbal u nižem rangu, pošto je Sloga iz Petrovca na Mlavi objavila tužnu vest.
Fudbal
TUŽNE VESTI POTRESLE SRPSKI FUDBAL: Preminuo mladi fudbaler Sloge
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Preminuo je njihov fudbaler 17-godišnji Milan Radulović.
- Nadali smo se do poslednjeg trenutka da će biti drugačije. Iskreno saučešće porodici Radulović. Počivaj u miru dobri dečače... neka te anđeli čuvaju - stoji u opisu tužne objave FK Sloga Petrovac na Mlavi.
Foto: Facebook
FK Sloga iz Petrovca na Mlavi je ovu sezonu završila na 5. mestu Braničevske okružne lige.
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