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Preminuo je njihov fudbaler 17-godišnji Milan Radulović.

- Nadali smo se do poslednjeg trenutka da će biti drugačije. Iskreno saučešće porodici Radulović. Počivaj u miru dobri dečače... neka te anđeli čuvaju - stoji u opisu tužne objave FK Sloga Petrovac na Mlavi.

Milan Radulović
Foto: Facebook

FK Sloga iz Petrovca na Mlavi je ovu sezonu završila na 5. mestu Braničevske okružne lige.

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Dodela medalja fudbalerima Vojvodine Izvor: Kurir