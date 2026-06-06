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Fudbalski klub Partizan i dalje je zainteresovan za krilnog napadača Silvestera Džaspera, najboljeg igrača Železničara iz Pančeva, ali realizacija transfera je pod znakom pitanja zbog visoke finansijske zahteve.

Klub iz Pančeva za svog ofanzivca traži 1.800.000 evra, uz tvrdnju da ima i dodatne ozbiljne ponude. Zbog toga su u Humskoj oprezni i još uvek razmatraju da li da uđu u tako veliki posao, preneo je "Telesport".

1/5 Vidi galeriju Silvester Džasper Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

U upravi Partizana ne postoji jedinstven stav oko ovog transfera. Jedan deo rukovodstva smatra da je tražena suma previsoka i da bi predstavljala prevelik rizik za igrača iz Superlige Srbije, dok drugi deo veruje da Džasper ima potencijal da se višestruko isplati - kako na terenu, tako i kroz buduću prodaju.

Procena je da bi njegova vrednost mogla dodatno da poraste ukoliko se dokaže u Partizanu, što bi kasnije otvorilo prostor za profitabilan izlazni transfer. Ipak, konačnu odluku mogao bi da ima i novi trener crno-belih.

Dosadašnji trener Srđan Blagojević visoko je cenio kvalitete Silvestera Džaspera, a očekuje se da bi sličan stav mogao da ima i novi stručni štab, bez obzira da li će tim preuzeti Žarko Lazetić, koji je prvi izbor, ili neko drugo rešenje.

Partizan ovog leta razmatra pojačanja na gotovo svim pozicijama. U napadu se pominju Samed Baždar, Kvaku Karikari i Vanja Vlahović, dok su u veznom redu opcije Milan Aleksić, Bogdan Mirčetić, Iker Pozo i mladi Aleks Zeković.

Crno-beli žele i da pokušaju da otkupe Dembu Seka iz Torina, dok se kao opcije na levom krilu pominju upravo Džasper i Dušan Žagar iz IMT-a, kao deo plana ulaganja u budućnost.

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