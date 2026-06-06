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Saša Ilić je novi trener Partizana, javlja "MozzartSport".

Dok su mediji spekulisali kako bi doskorašnji trener Makabija iz Tel Aviva mogao preuzme trenersku palicu, uprava Partizana na čelu sa Dankom Lazovićem radila je u tišini, ali punom parom, i očito uspela da nagoveri Ilića da se u vrlo nezgodnom trenutku prihvati izazova.

Lazović i Ilić veoma se dobro znaju još iz igračkih dana, a kako su godinama već vezani i kumstvom, nema ni najmanje sumnje da je generalni direktor kluba imao najveću ulogu u ovoj priči.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Ilić je poslednjih godinu dana proveo na klupi Sumgajita iz Azerbejdžana, koji je napustio krajem maja nakon što je ekipa sezonu završila na sedmom mestu.

Tokom trenerske karijere radio je i u Pari NN u Rusiji, Atromitosu u Grčkoj, CSKA Sofiji u Bugarskoj, kao i u Čukaričkom, gde je započeo samostalni trenerski put.