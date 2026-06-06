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FK Partizan se oglasio kratkom porukom upućenom aktuelnog treneru crno-belih Srđanu Blagojeviću.

Razlog je proslava rođendana Blagojevića koji je napunio 53 godine:

Srđan Blagojević Foto: Starsport

- Čestitamo 53. rođendan šefu stručnog štaba crno-belih Srđanu Blagojeviću - napisali u crno-beli.

Podsetimo, u međuvremenu se pojavila infromacija koju je preneo "Mozzartsport" da je Saša Ilić navodno novi trener Partizana.

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