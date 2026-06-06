Oglasili se crno-beli.
ovo je razlog
PARTIZAN SE OGLASIO! Razlog je Blagojević: "Srđane..."!
Slušaj vest
FK Partizan se oglasio kratkom porukom upućenom aktuelnog treneru crno-belih Srđanu Blagojeviću.
Razlog je proslava rođendana Blagojevića koji je napunio 53 godine:
Srđan Blagojević Foto: Starsport
Vidi galeriju
- Čestitamo 53. rođendan šefu stručnog štaba crno-belih Srđanu Blagojeviću - napisali u crno-beli.
Podsetimo, u međuvremenu se pojavila infromacija koju je preneo "Mozzartsport" da je Saša Ilić navodno novi trener Partizana.
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši