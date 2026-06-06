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Fudbalska reprezentacija Argentine pretrpela je ozbiljan udarac pred početak Svetskog prvenstva, pošto je defanzivac Olimpika iz Marseja Leonardo Balerdi zbog povrede morao da napusti nacionalni tim.

Balerdi je povredio mišić desne noge tokom treninga u petak, a lekarski pregledi pokazali su da neće biti spreman za nastup na predstojećem turniru. Fudbalski savez Argentine još nije saopštio ime igrača koji će zauzeti njegovo mesto na konačnom spisku od 26 fudbalera.

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Prema navodima argentinskog medija „Ti-Si Sports“ (TyC Sports), procenjeni period oporavka iznosi oko tri nedelje, što znači da 27-godišnji štoper neće moći da pomogne „gaučosima“ na šampionatu.

Selektor Lionel Skaloni ima rok do 15. juna da prijavi zamenu za Balerdija, koji je za turnir bio zadužio dres sa brojem 2.

Problemi za stručni štab aktuelnog svetskog prvaka dodatno su uvećani zbog situacije sa Kristijanom Romerom. Defanzivac Totenhema još se oporavlja od povrede i propustiće naredne prijateljske utakmice reprezentacije. Iako se očekuje njegov povratak, još nije izvesno da li će biti potpuno spreman za prvi meč na prvenstvu.

Argentina će takmičenje otvoriti 16. juna utakmicom protiv Alžira u okviru Grupe J. U istoj grupi nalaze se još Austrija i Jordan.

Ostaje da se vidi za koga će se Skaloni odlučiti kako bi popunio upražnjeno mesto u odbrani i stabilizovao poslednju liniju tima pred početak borbe za novu svetsku titulu.

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