Saša Ilić se vraća u Partizan kao novi šef stručnog štaba. Očekuje se potpisivanje dvogodišnjeg ugovora i početak nove sezone.
legenda partizana
DETALJI UGOVORA SAŠE ILIĆA I PARTIZANA: Legenda se vraća u Humsku!
Slušaj vest
FK Partizan je nadomak imenovanja novog šefa stručnog štaba, a prema navodima domaćih medija, izbor je pao na klupsku legendu Sašu Ilića.
Nekadašnji kapiten crno-belih trebalo bi početkom naredne sedmice da ozvaniči povratak u Humsku i preuzme ekipu pred početak nove sezone. Očekuje se da potpiše dvogodišnji ugovor, preneo je "Sport klub".
LOMILE GA EMOCIJE: Nestvarni prizori u Humskoj! Saša Ilić sa Čukaričkim došao u Humsku pa zapevao pesmu navijača Partizana VIDEO Foto: Starsport
Vidi galeriju
Pre realizacije posla potrebno je da bude potvrđen odlazak aktuelnog trenera Srđana Blagojevića, koji je blizu angažmana u ruskom Akronu.
Ilić je tokom trenerske karijere vodio Čukarički, CSKA iz Sofije, Atromitos, Nižnji Novgorod i Sumgajit, a sada je na korak od povratka u klub u kojem je stekao status jedne od najvećih legendi Partizana.ž
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši