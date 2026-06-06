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FK Partizan je nadomak imenovanja novog šefa stručnog štaba, a prema navodima domaćih medija, izbor je pao na klupsku legendu Sašu Ilića.

Nekadašnji kapiten crno-belih trebalo bi početkom naredne sedmice da ozvaniči povratak u Humsku i preuzme ekipu pred početak nove sezone. Očekuje se da potpiše dvogodišnji ugovor, preneo je "Sport klub".

1/5 Vidi galeriju LOMILE GA EMOCIJE: Nestvarni prizori u Humskoj! Saša Ilić sa Čukaričkim došao u Humsku pa zapevao pesmu navijača Partizana VIDEO Foto: Starsport

Pre realizacije posla potrebno je da bude potvrđen odlazak aktuelnog trenera Srđana Blagojevića, koji je blizu angažmana u ruskom Akronu.

Ilić je tokom trenerske karijere vodio Čukarički, CSKA iz Sofije, Atromitos, Nižnji Novgorod i Sumgajit, a sada je na korak od povratka u klub u kojem je stekao status jedne od najvećih legendi Partizana.ž

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