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FK Crvena zvezda nastavlja sa aktivnostima na letnjoj transfer pijaci, a prema navodima turskih medija, novo pojačanje crveno-belih mogao bi da postane Drisa Kamara.

Kako se navodi, klub iz Ljutice Bogdana ozbiljno je zainteresovan za vezistu Gazijantepa i spreman je da za njegov transfer izdvoji 1,8 miliona evra.

Marakana pred 179. večiti derbi Foto: Kurir

Ukoliko posao bude realizovan, turski klub bi ostvario značajnu zaradu, pošto je Kamaru prošlog leta doveo iz Parme za svega 400.000 evra.

Reprezentativac Obale Slonovače iza sebe ima zapaženu sezonu u turskom prvenstvu. Na 29 ligaških utakmica postigao je tri gola i upisao devet asistencija.

Kamara je po prirodi centralni vezni fudbaler, ali može da igra i na poziciji levog krila. Pored državljanstva Obale Slonovače, poseduje i italijanski pasoš.

U narednim danima očekuje se više informacija o mogućem transferu, dok Zvezda nastavlja da sklapa tim za novu sezonu.

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Delije napuštaju stadion Izvor: Kurir