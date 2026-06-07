DOK EVROPA SLAVI UZ ŠAMPANJAC, U SRBIJI SE TITULE PROSLAVLJAJU OVAKO! Traktor uleteo na teren, nastale scene za nevericu! (VIDEO)
Dok se u najjačim ligama titule slave uz šampanjac i vatromet, u srpskom niželigaškom fudbalu stvari izgledaju malo drugačije.
Fudbaleri Rakovice osvojili su Prvu beogradsku ligu, a nakon poslednjeg sudijskog zvižduka usledio je spektakl o kojem bruje društvene mreže.
Baklje, zastave "IMR-a", pesma, stotine rolni papira, hiljade emocija i - traktor nasred terena! Da, dobro ste pročitali - TRAKTOR.
Navijači i igrači Rakovice zajedno su napravili slavlje koje je za samo nekoliko sati postalo viralni hit.
"Još jedna sasvim obična nedelja u Srbiji", napisao je korisnik koji je objavio video koji je za nekoliko sati prikupio više od 100 hiljada pregleda.
Rakovica je tako osvojila titulu u Prvoj beogradskoj ligi ispred Dedinja, Palilulca, Kovilova, Miljakovca, Crvenke, Omladinca i Tašmajdana, ali je utisak da će se o njihovom slavlju pričati mnogo duže nego o samom plasmanu u viši rang.