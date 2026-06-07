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Mirko Krstović iz Banatskog Despotovca osvojio je poslednji ciklus popularnog TV kviza „Slagalica“, potvrdivši da se među najboljima snalazi ne samo na fudbalskom terenu, već i u znanju. Nakon što je 2021. godine stigao do finala, ove sezone je napravio korak više i ubedljivo stigao do titule pobednika.

Master geografije sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu trenutno čeka priliku da se zaposli u struci, a slobodno vreme godinama posvećuje fudbalu. Kao prvotimac Mladosti iz Banatskog Despotovca važi za jednog od najvažnijih igrača ekipe iz Zrenjaninske područne lige.

Mirko Krstović iz Banatskog Despotovca pobednik kviza Slagalica Foto: RTS Printscreen

Tokom jesenjeg dela prošle sezone na 14 utakmica postigao je sedam golova i upisao šest asistencija, ali ga je povreda kolena zaustavila i udaljila sa terena tokom prolećnog dela prvenstva.

– Počeo sam sa treninzima i očekujem da budem potpuno spreman za početak priprema – rekao je Krstović u priči koju donosi Sportski žurnal.

Njegov trener Saša Kaurin ističe da je reč o čoveku kojeg podjednako krase sportske i ljudske vrline.

– Mirko je izuzetno inteligentan, posvećen i omiljen među saigračima. Takvog igrača i čoveka poželeo bi svaki trener – kaže Kaurin.

Krstović ne krije da je fudbal njegova velika ljubav još od detinjstva, ali je uspeh u „Slagalici“ pokazao da podjednako dobro koristi i znanje. Tako je postao jedan od retkih koji je uspeo da spoji dve potpuno različite arene – televizijski kviz i fudbalski teren. Za sada mu odlično ide i u jednoj i u drugoj.