Slušaj vest

Legendarni as Robert Prosinečki, suočava se sa ozbiljnim poslovnim problemima nakon što je njegova kompanija "Steviq Life" doživela finansijski brodolom, a protiv njega je pokrenut i hitan prekršajni postupak pred sudom u Zagrebu.

Kompanija "Steviq Life", koja se bavila proizvodima na bazi stevije i promovisala zdrav način života bez šećera, ušla je u predstečajni postupak zbog dugovanja od oko 250.000 evra prema poveriocima. Iako je pokušano restrukturiranje firme, plan nije dobio potrebnu podršku svih grupa poverilaca, zbog čega je postupak obustavljen, piše portal Imperijal.

1/7 Vidi galeriju Robert Prosinečki Foto: PA Images / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport

Prosinečki je preko advokata uložio žalbu na takvu odluku, ali ju je odbio Visoki trgovački sud. Ključni razlog bio je protivljenje jednog od najvećih poverilaca, Privredna banka Zagreb, čime nisu ispunjeni zakonski uslovi za usvajanje plana restrukturiranja.

Dodatni problem za nekadašnjeg asa predstavlja i prekršajni postupak koji se vodi protiv njega kao odgovornog lica u kompaniji. Sud ga je pozvao da se 30. juna pojavi na ročištu zbog navodnog kršenja odredbi Zakona o računovodstvu, koje se odnose na dostavljanje finansijskih izveštaja nadležnim institucijama.

Posebno je zanimljivo da je Prosinečki tokom poslovanja sopstvenoj firmi pozajmio čak 100.000 evra, uz prijavljenu kamatu od 4.470 evra. Taj novac sada je deo potraživanja u postupku, pa je neizvesno da li će nekadašnji reprezentativac Hrvatske uspeti da ga povrati.

"Steviq Life" nije jedina kompanija sa kojom Prosinečki nije imao uspeha. Tokom prethodnih godina nekoliko firmi u kojima je bio vlasnik, direktor ili suvlasnik završilo je u stečaju, što pokazuje da se legendarni fudbaler mnogo teže snalazio u biznisu nego na terenu.

Pred Prosinečkim su sada sudski postupci i pokušaj da zaštiti svoja finansijska potraživanja, dok se sudbina njegove kompanije nalazi pod velikim znakom pitanja.