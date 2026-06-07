Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Tragedija je potresla region.

Mladi fudbaler Elbasanija, Fatjon Bunjaku (22), izgubio život u saobraćajnoj nesreći koja se rano jutros dogodila na magistralnom putu između Kosovske Mitrovice i Vučitrna.

Prema navodima albanskih medija, nesreća se dogodila u 00.55 časova, u blizini sela Novo Selo Mađunsko, a okolnosti udesa bile su izuzetno teške.

Nakon sudara, vozilo se prevrnulo, a dve osobe zadobile su ozbiljne povrede. Obe su hitno prevezene na lečenje i ukazana im je medicinska pomoć, ali mladi fudbaler nije uspeo da se izbori za život i preminuo je u bolnici.

Nadležno tužilaštvo odmah je pokrenulo istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti koje su dovele do ove tragične nesreće.

- Dragi žuto-plavi navijači i ljubitelji fudbala. Okupimo se večeras od 19.00 časova ispred glavnog ulaza na "Elbasani Arenu" kako bismo odali poslednju počast Fatjonu Bunjakuu, sjajnom igraču i pozitivnoj osobi van terena. Hajde da sačuvamo sećanje na njega zauvek - napisao je Elbasani na Instragramu.