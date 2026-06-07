Ludnica na fudbalskoj sceni: Barselona i Real Madrid ratuju za Bernarda Silvu, dok se Murinjo umešao u pregovore.
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LUDNICA! Barselona i Real Madrid ratuju za Silvu, umešao se Murinjo!
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Bernardo Silva posle devet godina napušta Mančester siti kao slobodan igrač.
Iako je delovalo da će preći u Barselonu, situacija se promenila - u igru se uključio Real Madrid, i to navodno na zahtev Žozea Murinja, koji bi uskoro mogao da sedne na klupu "blankosa".
Bernardo Silva u Mančester sitiju Foto: Shaun Brooks / Actionplus / Profimedia, EPA/TOLGA BOZOGLU, EPA Peter Powell
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Španski mediji pišu da je Murinjo lično kontaktirao Silvu, naglasivši da ga želi već ovog leta.
Portugalac još uvek razmatra sve opcije, uključujući Barselonu i Atletiko, i konačnu odluku neće doneti pre Svetskog prvenstva.
Silva je karijeru počeo u Benfiki, preko Monaka stigao u Mančester siti 2017, gde je postao legenda i osvojio sve što se moglo osvojiti. Za reprezentaciju Portugala upisao je 107 nastupa i 14 golova.
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