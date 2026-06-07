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Dušan Vlahović nalazi se pred jednom od najvažnijih odluka u karijeri, pošto će od 1. jula postati slobodan igrač i tako se naći među najzvučnijim imenima na tržištu tokom letnjeg prelaznog roka.

Kako prenose italijanski mediji, klubovi iz Saudijske Arabije ozbiljno su zainteresovani za angažovanje srpskog reprezentativca i spremni su da mu ponude ugovor vredniji od onoga koji je imao u Juventusu.

Vlahović je tokom poslednje godine saradnje sa torinskim velikanom zarađivao više od 12 miliona evra po sezoni, ali finansijska moć saudijskih klubova mogla bi da pomeri granice i kada je reč o njegovim primanjima.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na meču Juventus - Kaljari Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Marco Canoniero / Shutterstock Editorial / Profimedia, BSR AGENCY, BSR Agency / Alamy / Profimedia

Prema navodima portala "Calcio Mercato", čelnici klubova iz Saudijske lige planiraju da nastave sa dovođenjem velikih evropskih zvezda, a Vlahović se nalazi visoko na listi prioriteta za predstojeći prelazni rok.

Ipak, interesovanje za srpskog napadača ne dolazi samo sa Bliskog istoka. Njegovo ime već se povezuje sa nekoliko evropskih velikana, među kojima su Barselona, Bajern Minhen i Milan, što bi moglo da dovede do velike borbe za njegov potpis.

Vlahović iza sebe ima sezonu u kojoj se suočavao sa problemima sa povredama. Uprkos tome, na 23 odigrane utakmice uspeo je da postigne 10 golova i zabeleži dve asistencije.

1/4 Vidi galeriju Dušan Vlahović na zagrevanju tokom meča Juventus - Đenova Foto: Fabio Ferrari / Zuma Press / Profimedia, Cerberus Sport / Shutterstock Editorial / Profimedia, Nderim Kaceli/IPA Sport / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Podsetimo, Juventus je srpskog centarfora doveo iz Fiorentine u jednom od najvećih transfera u istoriji kluba, plativši za njega čak 85 miliona evra. Sada, nekoliko godina kasnije, Vlahović bi mogao da promeni sredinu bez obeštećenja, što ga čini jednom od najprivlačnijih opcija na tržištu ovog leta.

Ostaje da se vidi da li će srpski napadač karijeru nastaviti u nekom od evropskih giganata ili će prihvatiti bogatu ponudu iz Saudijske Arabije i postati novo veliko ime tamošnjeg šampionata.

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