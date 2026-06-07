Slušaj vest

Svetski fudbal potresla je jedna od najvećih korupcionaških afera u istoriji sporta, nakon što je američki FBI pokrenuo istragu koja je dovela do hapšenja i optužbi protiv desetina visokih FIFA zvaničnika.

Prema navodima istražnih organa, više od 40 funkcionera i saradnika FIFA bilo je umešano u višedecenijski sistem mita, pranja novca i zloupotrebe položaja, posebno u vezi sa dodelom marketinških i televizijskih prava za Svetska prvenstva.

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

Istraga je otkrila da je kroz FIFA sistem "proteklo" više od 150 miliona dolara mita i nezakonitih isplata, dok su pojedini ugovori o TV pravima i sponzorstvima dodeljivani uz unapred dogovorene provizije.

Skandal je posebno uzdrmao organizaciju zbog sumnji u nepravilnosti pri dodeli domaćinstava Svetskih prvenstava Rusiji (2018) i Kataru (2022), što je dodatno podgrejalo optužbe o sistemskoj korupciji u vrhu FIFA.

Kriza je dovela do pada tadašnjeg predsednika FIFA, Sepa Blatera, koji je ubrzo nakon reizbora podneo ostavku, pod ogromnim pritiskom javnosti i međunarodnih istraga.

FIFA je nakon toga ušla u period dubokih reformi, dok je slučaj ostao poznat kao "FIFAgate" - jedan od najvećih sportskih skandala svih vremena.

1/12 Vidi galeriju Sep Blater Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia, EPA Georgi Licovski, EPA Walter Bieri, EPA

SUMNJE NA DODELU MUNDIJALA

Skandal je dodatno dobio na težini jer su se pojavile ozbiljne optužbe da je sistem korupcije uticao i na dodelu domaćinstava Svetskih prvenstava.

Posebno su se izdvojile kontroverze oko:

Rusije 2018.

Katara 2022.

Iako FIFA nikada zvanično nije priznala nepravilnosti u procesu glasanja, istrage i medijski izveštaji širom sveta otvorili su pitanje da li su politički i finansijski interesi igrali ključnu ulogu u odlukama.

MREŽA MITA I "FIKTIVNIH UGOVORA"

Prema navodima tužilaca, ključni deo šeme bio je sistem fiktivnih konsultantskih ugovora i posredničkih firmi koje su služile za prikrivanje isplata mita.

Novac je, prema optužbama, prebacivan kroz banke u više država, uključujući SAD, Karibe i Evropu, kako bi se otežalo praćenje tokova novca.

U pojedinim slučajevima, funkcioneri su navodno dobijali lične "provizije" za dodelu TV prava na najveća fudbalska takmičenja na svetu.

POLITIČKI POTRES U FIFA

Skandal je izazvao globalni pritisak na FIFA-u, sponzore i nacionalne saveze. Nekoliko velikih kompanija je preispitalo svoje ugovore o sponzorstvu, dok su se širom sveta pojačali pozivi za potpunu reformu organizacije.

U jeku krize, dugogodišnji predsednik FIFA, Sep Blater, koji je godinama bio simbol moći svetskog fudbala, podneo je ostavku samo nekoliko dana nakon reizbora, pod pritiskom istraga i javnosti.

Njegov odlazak označio je kraj jedne ere, ali i početak dugotrajnog procesa reformi unutar FIFA-e.

NASLEĐE SKANDALA

"FIFAgate" je ostavio dubok trag u istoriji sporta i promenio način na koji se posmatra upravljanje globalnim fudbalom. Uvedene su nove mere transparentnosti, strožiji finansijski nadzor i promene u načinu dodele prava i organizacije turnira.

Ipak, i godinama kasnije, ovaj slučaj se i dalje navodi kao primer kako sport, politika i ogromni novac mogu stvoriti sistem u kojem granica između igre i korupcije postaje nejasna.

BONUS VIDEO: