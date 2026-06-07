Slušaj vest

Svetski bukmejkeri objavili su ekstremno visoke kvote za reprezentacije Kurasao i Haiti, koje se na tržištu za osvajanje Svetskog prvenstva 2026 kotiraju kao apsolutni autsajderi.

Prema dostupnim ponudama vodećih svetskih kladionica, šanse da ove selekcije podignu trofej procenjuju se kvotama između 3000 i 5000, što deluje bizarno i nemoguće...

Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia

Iako su obe reprezentacije ostvarile istorijski uspeh plasmanom na Mundijal, bukmejkeri jasno ocenjuju da su daleko od borbe za titulu.

Haiti fudbaler i navijači Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kurasao, koji će debitovati na Svetskom prvenstvu, smatra se jednom od najmanjih zemalja ikada učesnika turnira, dok je Haiti izborio povratak na Mundijal posle više od pet decenija čekanja.

Ne propustiteFIFA WC 2026IRAN STIGAO NA SVETSKO PRVENSTVO! Navijači dočekali ljubimce nacije!
Fudbalska reprezentacija Irana
FIFA WC 2026DRAMA PRED START MUNDIJALA! Odveo reprezentaciju na SP, pa završio u rukama američkih službi: Sedam sati ga maltretirali na aerodromu!
Ajmen Husein
FIFA WC 2026ZAKOPANI ŽIVI! Ovo nije film, ovo se zaista desilo: Preživeli pakao pod zemljom, pa pred Mundijal poslali poruku koja je šokirala svet: Pobedili smo smrt!
Rudari iz Čilea
FudbalFUDBALSKI GENIJE IMAO JE 14. DECE, LAŽIRAO POVREDU DA BI BIO SA LJUBAVNICOM: Alkohol ga je razorio, umro je u bedi i sam, a jedna nesreća ga je uništila
99.jpg

BONUS VIDEO:

00:15
Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir