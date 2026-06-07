Svetski bukmejkeri nude šokantne kvote za Kurasao i Haiti na Mundijalu 2026. godine. Otkrijte kako se procenjuju šanse ovih autsajdera.
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ŠOKANTNE KVOTE UOČI MUNDIJALA! Ako se ovo dogodi, čeka vas pun džak para! Ko od vas je hrabar da baš ovo odigra?
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Svetski bukmejkeri objavili su ekstremno visoke kvote za reprezentacije Kurasao i Haiti, koje se na tržištu za osvajanje Svetskog prvenstva 2026 kotiraju kao apsolutni autsajderi.
Prema dostupnim ponudama vodećih svetskih kladionica, šanse da ove selekcije podignu trofej procenjuju se kvotama između 3000 i 5000, što deluje bizarno i nemoguće...
Detalji sa meča Jamajka - Kurasao Foto: Ricardo Makyn / AFP / Profimedia
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Iako su obe reprezentacije ostvarile istorijski uspeh plasmanom na Mundijal, bukmejkeri jasno ocenjuju da su daleko od borbe za titulu.
Haiti fudbaler i navijači Foto: Noushad Thekkayil/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Kurasao, koji će debitovati na Svetskom prvenstvu, smatra se jednom od najmanjih zemalja ikada učesnika turnira, dok je Haiti izborio povratak na Mundijal posle više od pet decenija čekanja.
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