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Fudbalska reprezentacija Danske sastala se sa Ukrajinom u prijateljskoj utakmici a Kristijan Eriksen se srušio na terenu.
Utakmica je prekinuta momentalno.

Drama je ipak imala srećan kraj jer se Eriksen nakon 15 minuta podigao i dobio aplauz publike u Odenzeu.

Čim se Eriksen stropoštao na travu, reditelj prenosa je prebacio kadar na drugu stranu. Nije prikazivao trenutak kada se Eriksenu ukazivala medicinska pomoć.

Posle višeminutne drame čuo se uzdah olakšanja na stadionu i veliki aplauz za Eriksena koji se pridigao. 

Ipak meč nije nastavljen i obe ekipe su otišle u svlačionicu.

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Podsetimo Kristijan Eriksen je jedva ostao živ kada se pre pet godina srušio na teren u meču Danske i Finske na Evropskom prvenstvu.

Iako mu je kasnije dijagnostikovana srčana anomalija, Eriksen je dobio dozvolu da nastavi profesionalnu karijeru i godinama kasnije uspešno igrao na najvišem nivou.

Ipak, nova epizoda zabrinula je fudbalsku javnost i otvorila pitanje njegovog daljeg igranja na najvećoj sceni.

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