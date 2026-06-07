Kristijan Eriksen se srušio na terenu tokom utakmice Danska - Ukrajina. Fudbalski savez Danske javlja da je svestan i dobro se oseća.
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Danski vezista Kristijan Eriksen pao je na teren i hitno prebačen u bolnicu, a sada se javio i Fudbalski savez Danske i otkrio njegovo stanje.
Igrao se 65. minut prijateljske utakmice između Danske i Ukrajine kada se Kristijan Eriksen uhvatio za grudi i pao na teren. Usledila je prava drama, lekari su utrčali, a nakon nekoliko minuta je vezista prevezen u bolnicu.
Kristijan Eriksen Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gonzales Photo/Dejan Obretkovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia
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Svi su se uplašili i prisetili Evropskog prvenstva iz 2021. godine kada je Eriksen pao na sred utakmice i nakon toga jedva preživeo. Ipak, FS Danske poslao je ohrabrujuću poruku:
- Kristijan Eriksen je svestan i oseća se dobro pod okolnostima koje su se dogodile - stajalo je u saopštenju.
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