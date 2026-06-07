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Doktor fudbalske reprezentacije Danske, Morten Boesen, oglasio se nakon uznemirujuće situacije na prijateljskoj utakmici protiv Ukrajine, kada se Kristijan Eriksen ponovo srušio na terenu.

Incident je izazvao zabrinutost među saigračima, stručnim štabom i navijačima, dok se očekuju dodatne informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Boesen je poručio da medicinski tim prati situaciju i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o svim detaljima.

- Kako sam pročitao, mislim da mu je pejsmejker pokvario dok je igrao. Mislim da sam ga video kako se hvata za grudi i možda čak i viče "isključi". A onda je pao. Tu sam došao kod njega. Sada se dešava da se analizira njegov pejsmejker, jer može da kaže šta je bio osnovni uzrok. Prilično brzo je došao svesti. Mislim da je uradio ono što je naumio - da ga vrati - rekao je Boesen.

Kristijanu Eriksenu je ugrađen pejsmejker nakon što je pao terenu na EP 2021. godine.

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Srbija osvojila bronzanu medalju Izvor: MONDO/Tijana Jevtić