Incident je izazvao zabrinutost među saigračima, stručnim štabom i navijačima, dok se očekuju dodatne informacije o njegovom zdravstvenom stanju. Boesen je poručio da medicinski tim prati situaciju i da će javnost biti blagovremeno obaveštena o svim detaljima.

- Kako sam pročitao, mislim da mu je pejsmejker pokvario dok je igrao. Mislim da sam ga video kako se hvata za grudi i možda čak i viče "isključi". A onda je pao. Tu sam došao kod njega. Sada se dešava da se analizira njegov pejsmejker, jer može da kaže šta je bio osnovni uzrok. Prilično brzo je došao svesti. Mislim da je uradio ono što je naumio - da ga vrati - rekao je Boesen.