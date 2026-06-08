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Fudbalski svet ponovo je zanemeo zbog Kristijana Eriksena!

Tačno pet godina nakon što je tokom Evropskog prvenstva 2021. godine doživeo srčani zastoj i praktično se vratio iz mrtvih, danski reprezentativac ponovo se srušio na terenu i izazvao šok među saigračima, navijačima i milionima gledalaca širom sveta.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Eriksen Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gonzales Photo/Dejan Obretkovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Sve se dogodilo u 65. minutu prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu.

Televizijski snimci prikazuju trenutak koji je sledio krv u žilama. Eriksen se najpre uhvatio za grudi sa obe ruke, napravio nekoliko koraka, a zatim se srušio na travu. U sledećem kadru ležao je na leđima dok su zabrinuti igrači obe reprezentacije pozivali medicinski tim da hitno utrči na teren.

Na stadionu je zavladala jeziva tišina.

Igrači Danske i Ukrajine odmah su napravili zaštitni krug oko svog kolege, baš kao što su to učinili tokom stravičnih scena na Evropskom prvenstvu 2021. godine, kada je Eriksenovo srce stalo tokom utakmice protiv Finske.

Srećom, ovog puta usledile su ohrabrujuće vesti.

Doktor danske reprezentacije Morten Boesen, čovek koji je bio među ključnim ljudima u spasavanju Eriksenovog života pre pet godina, otkrio je da je fudbaler samo kratko bio bez svesti.

"Kristijan je dobro. Sam je napustio teren. Koliko ja vidim, uređaj je reagovao onako kako je trebalo. Nakratko je bio bez svesti, ali se veoma brzo povratio i odmah smo mogli da komuniciramo sa njim", rekao je Boesen.

Upravo ta izjava otvorila je novo pitanje koje sada zanima ceo fudbalski svet – šta je zapravo izazvalo novi kolaps?

Nakon dramatičnih događaja iz 2021. godine Eriksenu je ugrađen ICD uređaj, svojevrsni defibrilator koji neprestano prati rad srca i reaguje kada registruje opasne poremećaje srčanog ritma.

1/12 Vidi galeriju Evropsko prvenstvo 2021. godine - Eriksen doživeo srčani zastoj Foto: EPA

Prema prvim informacijama, nema naznaka da je uređaj zakazao. Naprotiv, doktori veruju da je upravo odradio posao za koji je ugrađen. Zbog toga će sada biti analizirani podaci sa uređaja, koji bi mogli da pokažu da li je Eriksen doživeo ozbiljan poremećaj srčanog ritma i da li je aparat morao da interveniše kako bi ga zaštitio.

Pojedini stručnjaci i navijači koji su analizirali snimak smatraju da je Danac možda osetio dejstvo uređaja neposredno pre pada, jer se vidi kako instinktivno hvata grudi nekoliko trenutaka pre nego što se srušio. Ipak, to za sada ostaje samo pretpostavka.

Posle ukazane pomoći Eriksen je uspeo samostalno da ustane i ode do ambulantnih kola, što je mnogima bio prvi znak da situacija nije toliko kritična kao pre pet godina.

Danski savez ubrzo je saopštio da je reprezentativac svestan i da se oseća dobro "u datim okolnostima", dok je selektor Brajan Rimer otkrio da je Eriksen iz bolnice poslao poruku saigračima i poručio da je dobro.

Utakmica je prekinuta pri vođstvu Danske od 2:1 i kasnije definitivno otkazana.

Za navijače širom sveta prizori su probudili bolna sećanja na 12. jun 2021. godine, kada je Eriksen tokom meča sa Finskom doživeo srčani zastoj. Tada su ga lekari reanimirali na terenu, a sam fudbaler je kasnije priznao da je bio klinički mrtav nekoliko minuta.

Ovoga puta, srećom, scenario nije bio tako dramatičan.