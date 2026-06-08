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Mina Ilić, novinarka i reporterka TV Arena sport, poslednjih meseci privlači veliku pažnju gledalaca svojim javljanjima sa superligaških terena. Ipak, osim zbog posla kojim se bavi, javnosti je interesantna i zbog ljubavi sa nekadašnjim fudbalerom Partizana Zlatanom Šehovićem.

Mina i Zlatan su zajedno već oko sedam godina, a svoju vezu produbili su veridbom tokom 2024. godine i brakom koji su sklopili protekle nedelje.

Njih dvoje važe za jedan od skladnijih sportskih parova, a Mina često privlači pažnju na društvenim mrežama, dok Zlatan nastavlja karijeru u inostranstvu. Brak je bila logičan korak nakon dugogodišnje veze, a par za sada uspešno usklađuje privatni život i profesionalne obaveze.

1/6 Vidi galeriju Mina Ilić - novinarka TV Arena sport Foto: Printscreen

Šehović, koji je prošao kompletnu omladinsku školu Partizana i nastupao za sve mlađe reprezentativne selekcije Srbije, danas nosi dres praške Dukle.

Na glamuroznom venčanu koje je održano protekle nedelje mladenci su nosili Kartie burme, a venčanica (kasnije i bela haljina) u kojoj je bila mlada izazvala je pravo oduševljenje.