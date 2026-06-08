Slušaj vest

Loše vesti iz srpskog fudbala...

ŽFK Crvena zvezda neće igrati u evropskim takmičenjima jer im UEFA nije dala licencu. Podsećamo, Zvezda je kao šampion Srbije obezbedila mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Odluka je konačna, pa će tako mesto crveno-belih u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona da preuzime TSC Bačka Topola, koji će predstavljati Srbiju na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.

Pogledajte kako izgleda večiti derbi dama u fudbalu:

ŽFK Partizan - ŽFK Crvena zvezda, večiti derbi u ženskom fudbalu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Ne propustiteFudbalUDBA MU ZABRANILA DA IGRA ZA JUGOSLAVIJU! Molio da dođe u Suboticu, ali je odbijen: Menjao je odeću za meso u ratu, a potom postao najbolji na svetu!
Ferenc Puškaš
FudbalJESTE LI IZNENAĐENI? Evo ko je igrač sezone u Ligi šampiona: UEFA odredila najbolje, ovo je i idealni tim elitnog takmičenja!
Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ
FudbalRUSKI DONČIĆ POKORIO EVROPU, A KOD KUĆE PROŽIVLJAVA PAKAO! Bivša žena mu zabranila da viđa ćerku! Zbog alimentacije nije smeo da napušta Rusiju!
Matvej Safonov
FudbalNAJVEĆI BAKSUZ EVROPSKOG FUDBALA? Bizarna statistika šokirala svet, a navijači PSŽ-a ga uništavaju! (VIDEO)
Kilijan Mbape
FudbalOVO JE NEVEROVATNA SLUČAJNOST, ILI ČISTO ZLO! Navijači počeli da vrište, televizor se ugasio na odlučujućem penalu u finalu Lige šampiona
Finale Lige šampiona, odlučujući penal