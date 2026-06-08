Loše vesti za Crvenu zvezdu: UEFA im nije dala licencu za Ligu šampiona, a TSC Bačka Topola će predstavljati Srbiju.
Fudbal
ŠOK! CRVENA ZVEZDA OSTAJE BEZ LIGE ŠAMPIONA: UEFA nije dala crveno-belima licencu
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Loše vesti iz srpskog fudbala...
ŽFK Crvena zvezda neće igrati u evropskim takmičenjima jer im UEFA nije dala licencu. Podsećamo, Zvezda je kao šampion Srbije obezbedila mesto u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Odluka je konačna, pa će tako mesto crveno-belih u kvalifikacijama za UEFA Ligu šampiona da preuzime TSC Bačka Topola, koji će predstavljati Srbiju na najvećoj evropskoj klupskoj sceni.
Pogledajte kako izgleda večiti derbi dama u fudbalu:
ŽFK Partizan - ŽFK Crvena zvezda, večiti derbi u ženskom fudbalu Foto: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES
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