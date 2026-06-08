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Prijateljski susret između reprezentacija Albanije i Izraela umalo je protekao u senci incidenta, nakon što je proslava pogotka izraelskog fudbalera Oskara Gluha izazvala oštre reakcije na terenu.

Izrael je u Tirani trijumfovao minimalnim rezultatom 1:0, a upravo je Gluh bio čovek odluke. Međutim, način na koji je proslavio postizanje gola naišao je na negodovanje domaćih igrača.

1/48 Vidi galeriju Srbija - Albanija Foto: Nemanja Nikolić

Mladi fudbaler je prstom pokazao na državni grb na svom dresu, što je isprovociralo albanskog reprezentativca Elseida Hisaja.

On je odmah dotrčao do Gluha i odgurnuo ga, ali su ostali akteri utakmice brzo reagovali, umešali se među sukobljene fudbalere i sprečili da situacija preraste u ozbiljniji fizički obračun.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: