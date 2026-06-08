ALBANAC POLUDEO, PA HTEO DA BIJE IZRAELCA! Zbog jednog poteza je doživeo nervni slom - snimak iz Tirane je postao viralan! VIDEO
Prijateljski susret između reprezentacija Albanije i Izraela umalo je protekao u senci incidenta, nakon što je proslava pogotka izraelskog fudbalera Oskara Gluha izazvala oštre reakcije na terenu.
Izrael je u Tirani trijumfovao minimalnim rezultatom 1:0, a upravo je Gluh bio čovek odluke. Međutim, način na koji je proslavio postizanje gola naišao je na negodovanje domaćih igrača.
Mladi fudbaler je prstom pokazao na državni grb na svom dresu, što je isprovociralo albanskog reprezentativca Elseida Hisaja.
On je odmah dotrčao do Gluha i odgurnuo ga, ali su ostali akteri utakmice brzo reagovali, umešali se među sukobljene fudbalere i sprečili da situacija preraste u ozbiljniji fizički obračun.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku: