Slušaj vest

Kovin će od 18. do 27. juna ponovo biti centar malog fudbala, sportskog duha i humanosti, pošto će na letnjem terenu Osnovne škole „Đura Jakšić” biti održan šesti Memorijalni turnir „Đorđe Balan Baki”.

Manifestacija koja je nastala 2021. godine kao inicijativa prijatelja da sačuvaju uspomenu na prerano preminulog druga, tokom godina izrasla je u jedan od najuglednijih i najposećenijih letnjih turnira u Srbiji. Ovogodišnje izdanje donosi rekordan nagradni fond od 600.000 dinara, ali i bogat prateći program koji će spojiti sport, zabavu i humanitarni rad.

Foto: Privatna arhiva

Posebno mesto i ove godine zauzima humanitarni karakter turnira. Organizatori nastavljaju uspešnu saradnju sa udruženjem „Kovin humano srce”, sa željom da kroz sport pomognu sugrađanima kojima je podrška najpotrebnija.

Da humanost predstavlja jedan od temelja ovog memorijala pokazao je i prošlogodišnji turnir, kada je tokom finalne večeri prikupljeno čak 210.000 dinara za pomoć trima sugrađankama. Veliku pažnju tada je privukla humanitarna licitacija dresa reprezentativca Srbije Aleksandra Mitrovića, koji je dostigao cenu od 125.000 dinara. Organizatori najavljuju da će slične akcije biti organizovane i ove godine.

Ugled turnira potvrđuju i njegova poznata promotivna lica. Podršku memorijalu pružaju bivši i sadašnji reprezentativci Srbije Nemanja Vidić, Dušan Tadić i Uroš Račić, dok se i ove godine očekuje dolazak brojnih poznatih ličnosti iz sveta sporta, kulture i medija.

Foto: Privatna arhiva

Prošlog leta turnir su podržali glumci Nikola Rakočević i Predrag Vasić, dok je završno veče vodio poznati radijski voditelj Predrag Popović Pop. Organizatori za sada ne žele da otkrivaju imena ovogodišnjih gostiju, pa će publika do samog početka morati da sačeka nova iznenađenja.

Zvanično otvaranje Memorijala „Đorđe Balan Baki” zakazano je za 18. jun, dok će velika završnica, borba za titulu i centralni humanitarni događaji biti održani 27. juna.

Prijave za učešće otvorene su putem zvaničnog sajta turnira - www.memorijalbaki.com