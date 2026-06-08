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Proteklog vikenda tereni Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji bili su domaćini petog međunarodnog turnira „Olimpik BEBETO Football Fest“, koji je u organizaciji FK Olimpik Beograd okupio veliki broj mladih fudbalera i fudbalerki iz regiona.

Turnir je ove godine oborio rekorde po broju učesnika, pošto je nastupilo čak 104 ekipe iz 54 kluba i pet država. Tokom dva takmičarska dana viđeno je mnogo uzbudljivih utakmica, lepih poteza i sportskog nadmetanja, a organizatori ističu da je čitava manifestacija protekla u duhu fer-pleja i prijateljstva.

Foto: Privatna arhiva

Predsednik i organizator turnira Aleksandar Nedić istakao je da je cilj manifestacije pre svega da deca uživaju u fudbalu i druženju.

– Svake godine trudimo se da podignemo turnir na viši nivo, kako organizaciono, tako i sportski. Prioritet su nam deca, njihovo zadovoljstvo i ljubav prema fudbalu. Zahvaljujući velikom broju sponzora, mališani su tokom turnira imali različite poklone, osveženje i dodatne sadržaje između utakmica. Posebno smo ponosni što smo ove godine organizovali besplatan turnir za devojčice do 13 godina i tako dali doprinos afirmaciji ženskog fudbala u Beogradu – rekao je Nedić.

Foto: Privatna arhiva

U konkurenciji devojčica do 13 godina pobednik je bio ŽFK Partizan Sloga, ispred ŽFK Crvena zvezda, ŽFK Heroj i ŽFK Železnik.

Prvog takmičarskog dana titule u svojim kategorijama osvojili su BFC Dušanovac (2019), Železničar iz Lajkovca (2016) i Radnik iz Bijeljine (2014), dok su drugog dana do pehara stigli Kampione Beograd (2015), Čukarički (2017) i Imperijal Beograd (2019).

Pored ekipnih priznanja, uručene su i pojedinačne nagrade za najbolje igrače, golmane, strelce i trenere u svim uzrasnim kategorijama.

Posebnu čast mladim učesnicima ukazali su gosti koji su dodeljivali priznanja – fudbaleri Luka Puzović iz Radnika Surdulica i Kosta Rakonjić iz Mačve, kao i trener Crvene zvezde Marko Jerotijević. Zanimljivo je da su sva trojica svoje prve fudbalske korake napravili upravo u FK Olimpik Beograd.

Na kraju još jednog uspešno organizovanog festivala fudbala, iz FK Olimpik zahvalili su se svim učesnicima, trenerima, klubovima, roditeljima, kao i brojnim volonterima i članovima organizacionog tima koji su doprineli da turnir protekne na visokom nivou.

Peti Olimpik BEBETO Football Fest još jednom je potvrdio status jednog od najvećih i najlepših turnira za mlađe kategorije u regionu, uz poruku da su druženje, fer-plej i ljubav prema fudbalu važniji od svakog rezultata.