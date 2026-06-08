Spektakl na Adi Ciganliji: Više od 100 ekipa na petom Olimpik BEBETO Football Festu
Proteklog vikenda tereni Fudbalskog saveza Beograda na Adi Ciganliji bili su domaćini petog međunarodnog turnira „Olimpik BEBETO Football Fest“, koji je u organizaciji FK Olimpik Beograd okupio veliki broj mladih fudbalera i fudbalerki iz regiona.
Turnir je ove godine oborio rekorde po broju učesnika, pošto je nastupilo čak 104 ekipe iz 54 kluba i pet država. Tokom dva takmičarska dana viđeno je mnogo uzbudljivih utakmica, lepih poteza i sportskog nadmetanja, a organizatori ističu da je čitava manifestacija protekla u duhu fer-pleja i prijateljstva.
Predsednik i organizator turnira Aleksandar Nedić istakao je da je cilj manifestacije pre svega da deca uživaju u fudbalu i druženju.
– Svake godine trudimo se da podignemo turnir na viši nivo, kako organizaciono, tako i sportski. Prioritet su nam deca, njihovo zadovoljstvo i ljubav prema fudbalu. Zahvaljujući velikom broju sponzora, mališani su tokom turnira imali različite poklone, osveženje i dodatne sadržaje između utakmica. Posebno smo ponosni što smo ove godine organizovali besplatan turnir za devojčice do 13 godina i tako dali doprinos afirmaciji ženskog fudbala u Beogradu – rekao je Nedić.
U konkurenciji devojčica do 13 godina pobednik je bio ŽFK Partizan Sloga, ispred ŽFK Crvena zvezda, ŽFK Heroj i ŽFK Železnik.
Prvog takmičarskog dana titule u svojim kategorijama osvojili su BFC Dušanovac (2019), Železničar iz Lajkovca (2016) i Radnik iz Bijeljine (2014), dok su drugog dana do pehara stigli Kampione Beograd (2015), Čukarički (2017) i Imperijal Beograd (2019).
Pored ekipnih priznanja, uručene su i pojedinačne nagrade za najbolje igrače, golmane, strelce i trenere u svim uzrasnim kategorijama.
Posebnu čast mladim učesnicima ukazali su gosti koji su dodeljivali priznanja – fudbaleri Luka Puzović iz Radnika Surdulica i Kosta Rakonjić iz Mačve, kao i trener Crvene zvezde Marko Jerotijević. Zanimljivo je da su sva trojica svoje prve fudbalske korake napravili upravo u FK Olimpik Beograd.
Na kraju još jednog uspešno organizovanog festivala fudbala, iz FK Olimpik zahvalili su se svim učesnicima, trenerima, klubovima, roditeljima, kao i brojnim volonterima i članovima organizacionog tima koji su doprineli da turnir protekne na visokom nivou.
Peti Olimpik BEBETO Football Fest još jednom je potvrdio status jednog od najvećih i najlepših turnira za mlađe kategorije u regionu, uz poruku da su druženje, fer-plej i ljubav prema fudbalu važniji od svakog rezultata.