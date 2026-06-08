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Srđan Blagojević više nije trener Partizana. Šef stručnog štaba crno-belih okončao je svoj drugi mandat u Humskoj i karijeru će nastaviti u Rusiji, pošto je postigao dogovor sa Akronom iz Toljatija.

Iako je nedavno produžio ugovor sa Partizanom do leta 2028. godine, saradnja je završena mnogo ranije nego što se očekivalo. Novi ugovor predviđao je otkupnu klauzulu u iznosu od milion evra, ali ruski klub nije aktivirao tu opciju.

Umesto toga, postignut je kompromis između dve strane, pa će Partizan odmah dobiti 150.000 evra obeštećenja, dok bi kroz različite bonuse taj iznos mogao da bude uvećan za dodatnih 300.000 evra.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Iako se pre samo nekoliko meseci činilo da je Blagojević dugoročno rešenje na klupi crno-belih, okolnosti u klubu tokom završnice sezone značajno su uticale na njegovu odluku da prihvati novi izazov. Nezadovoljstvo je dodatno poraslo nakon dešavanja uoči Skupštine kluba, kao i pojedinih javnih nastupa rukovodilaca, među kojima je bio i Predrag Mijatović, koji je deo odgovornosti za rezultate prebacio na stručni štab.

U takvoj atmosferi Blagojević je obavio razgovore sa čelnicima Partizana, dok je istovremeno uspostavio kontakte sa Akronom, koji ga je označio kao glavnog kandidata za mesto trenera.

Ruski premijerligaš ponudio mu je trogodišnji ugovor i znatno bolje finansijske uslove od onih koje je imao u Beogradu. Prema informacijama iz Rusije, Blagojević će zarađivati oko 35.000 evra mesečno, bez uračunatih bonusa.

Lični uslovi brzo su dogovoreni, a nakon pregovora oko obeštećenja uklonjena je i poslednja prepreka za njegov odlazak iz Partizana.