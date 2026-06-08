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"Razgovarao sam sa Kristijanom jutros i on je dobro. On je sa svom porodicom i dobro je raspoložen. Očekuje se da će uskoro biti otpušten i da će moći da se vrati kući", rekao je Boesen.

Jučerašnja prijateljska utakmica između Danske i Ukrajine u Odenseu prekinuta je u 65. minutu kada je Eriksen kolabirao, a ubrzo nakon toga je i prekinuta.

Ovaj 34-godišnji fudbaler je sam napustio teren nakon što mu je lekarski tim ukazao pomoć i podvrgnut je dodatnim pregledima u Univerzitetskoj bolnici u Odenseu.

"Pejsmejker je reagovao kako treba. Kratko je bio bez svesti, ali se brzo povratio. Sada će biti podvrgnut daljim pregledima kako bi se utvrdilo šta je izazvalo ovaj incident. Kristijan se dobro oseća i zamolio me je da pozdravim sve igrače i poručim im da je dobro", rekao je Boesen posle utakmice, preneli su danas britanski mediji.

Kao i pre pet godina, kada je Eriksen imao srčani zastoj tokom utakmice Evropskog prvenstva, i ovog puta su fudbaleri obe reprezentacije formirale krug oko njega dok mu se ukazivala pomoć.

1/6 Vidi galeriju Kristijan Eriksen Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gonzales Photo/Dejan Obretkovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Nakon što je utakmica prekinuta, igrači i stručni štabovi oba tima stajali su zajedno dok im se obraćao selektor Danske Brajan Rimer.

"Najvažnije je da je Kristijanu sada dobro, a jeste. Napustio je teren i pozdravio igrače. Sada je važno da stojimo zajedno, kao što ste mogli vidite, to smo uradili na najdostojanstveniji način", rekao je on.

Eriksonu je, na utakmici Evropskog prvenstva 2021. godine u Kopenhagenu, brzom intervencijom medicinskog tima pružena reanimacija koja mu je spasila život. Nakon tog događaja ugrađen mu je ICD uređaj (implantabilni kardioverter-defibrilator), specijalni aparat koji prati rad srca i po potrebi automatski reaguje kako bi sprečio opasne poremećaje srčanog ritma.

Eriksen je svoju igračku karijeru nastavio 259 dana kasnije nakon što je dobio ugovor u Brentfordu. Posle perioda u Mančester junajtedu od 2022. do 2025. godine, on je prešao u Volfsburg sa kojim ima ugovor do kraja sezone 2026/27.

Danska se nije kvalifikovala na ovogodišnje Svetsko prvenstvo.