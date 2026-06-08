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Sada je i zvanično, Srđan Blagojević više nije trener FK Partizan, potvrdio je klub iz Humske ulice.

- Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević sporazumno su raskinuli ugovor. Svoju dalju trenersku karijeru Blagojević će nastaviti u ruskom premijerligašu Akronu.

Prema dogovoru između dva kluba, Fudbalski klub Partizan će ostvariti predviđeno obeštećenje za prevremeni raskid ugovora sa dosadašnjim šefom stručnog štaba. Klub želi posebno da istakne i gest Srđana Blagojevića, koji je prilikom sporazumnog rastanka oprostio deo zaostalih potraživanja.

Tokom dva mandata na klupi našeg tima, Blagojević je predvodio crno-bele na ukupno 49 zvaničnih utakmica, uz skor od 27 pobeda, 12 remija i 10 poraza. Ipak, ono što ostaje iza njegovog rada ne meri se isključivo brojevima.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Pod njegovom palicom u Humskoj je stasala nova plejada mladih igrača iz Partizanove omladinske škole. Zahvaljujući njegovoj spremnosti i hrabrosti da ukaže poverenje polaznicima naše škole, nova generacija fudbalera dobila je prostor za važne prve korake u seniorskom fudbalu, a mnogi od njih upravo su u tom periodu postali važan deo budućnosti kluba.

Tokom celokupnog perioda provedenog na klupi Partizana, Blagojević je pokazao visok nivo profesionalizma, posvećenosti i poštovanja prema crno-belim bojama.

Fudbalski klub Partizan zahvaljuje se Srđanu Blagojeviću na svemu što je učinio za klub i želi mu mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere - stoji u saopštenju Partizana.