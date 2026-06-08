SADA JE I ZVANIČNO! SRĐAN BLAGOJEVIĆ VIŠE NIJE TRENER PARTIZANA! Crno-beli se oglasili i otkrili sve detalje
Sada je i zvanično, Srđan Blagojević više nije trener FK Partizan, potvrdio je klub iz Humske ulice.
- Fudbalski klub Partizan i dosadašnji šef stručnog štaba Srđan Blagojević sporazumno su raskinuli ugovor. Svoju dalju trenersku karijeru Blagojević će nastaviti u ruskom premijerligašu Akronu.
Prema dogovoru između dva kluba, Fudbalski klub Partizan će ostvariti predviđeno obeštećenje za prevremeni raskid ugovora sa dosadašnjim šefom stručnog štaba. Klub želi posebno da istakne i gest Srđana Blagojevića, koji je prilikom sporazumnog rastanka oprostio deo zaostalih potraživanja.
Tokom dva mandata na klupi našeg tima, Blagojević je predvodio crno-bele na ukupno 49 zvaničnih utakmica, uz skor od 27 pobeda, 12 remija i 10 poraza. Ipak, ono što ostaje iza njegovog rada ne meri se isključivo brojevima.
Pod njegovom palicom u Humskoj je stasala nova plejada mladih igrača iz Partizanove omladinske škole. Zahvaljujući njegovoj spremnosti i hrabrosti da ukaže poverenje polaznicima naše škole, nova generacija fudbalera dobila je prostor za važne prve korake u seniorskom fudbalu, a mnogi od njih upravo su u tom periodu postali važan deo budućnosti kluba.
Tokom celokupnog perioda provedenog na klupi Partizana, Blagojević je pokazao visok nivo profesionalizma, posvećenosti i poštovanja prema crno-belim bojama.
Fudbalski klub Partizan zahvaljuje se Srđanu Blagojeviću na svemu što je učinio za klub i želi mu mnogo sreće i uspeha u nastavku karijere - stoji u saopštenju Partizana.