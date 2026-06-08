DOMINACIJA ČUKARIČKOG NA TURNIRU U KOVAČICI! Vidovićevi dečaci ubedljivi u finalu, Minić najbolji igrač
U konkurenciji dečaka rođenih 2016. godine, šampionski pehar podigla je ekipa Čukaričkog. Drugo mesto zauzeo je pančevački Dinamo, dok se na treću poziciju plasiralo Jedinstvo iz Smedereva. U ovoj uzrasnoj kategoriji učestvovali su još i Spartanac, Bečkerek (Zrenjanin), Glogonj, AS (Kačarevo), Tamiš (Farkaždin), Banatul (Lokve), Inviktus (Bela Crkva), BSK (Bavanište) i domaća Slavija.
Mladi fudbaleri Čukaričkog, predvođeni trenerom Markom Vidovićem, u finalnom susretu su nadigrali vršnjake iz Pančeva ubedljivim rezultatom 5:1.
Pored timskog uspeha, beogradski klub je odneo i pojedinačna priznanja, pošto je za najboljeg strelca proglašen Dušan Slavković, dok je titula najboljeg igrača turnira pripala Vukanu Miniću.
Ovaj trijumf predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada Marka Vidovića, koji pored selekcije 2016. godišta uspešno obavlja i funkciju pomoćnog trenera u kadetskom timu (2009. godište) sa Banovog brda.