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U konkurenciji dečaka rođenih 2016. godine, šampionski pehar podigla je ekipa Čukaričkog. Drugo mesto zauzeo je pančevački Dinamo, dok se na treću poziciju plasiralo Jedinstvo iz Smedereva. U ovoj uzrasnoj kategoriji učestvovali su još i Spartanac, Bečkerek (Zrenjanin), Glogonj, AS (Kačarevo), Tamiš (Farkaždin), Banatul (Lokve), Inviktus (Bela Crkva), BSK (Bavanište) i domaća Slavija.

Mladi fudbaleri Čukaričkog, predvođeni trenerom Markom Vidovićem, u finalnom susretu su nadigrali vršnjake iz Pančeva ubedljivim rezultatom 5:1.

Pored timskog uspeha, beogradski klub je odneo i pojedinačna priznanja, pošto je za najboljeg strelca proglašen Dušan Slavković, dok je titula najboljeg igrača turnira pripala Vukanu Miniću.

Foto: Privatna arhiva

Ovaj trijumf predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada Marka Vidovića, koji pored selekcije 2016. godišta uspešno obavlja i funkciju pomoćnog trenera u kadetskom timu (2009. godište) sa Banovog brda.