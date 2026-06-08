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"Došao je trenutak da se rastanemo. Odluka da napustim Partizan nije bila laka, jer ovaj klub za mene nikada nije bio samo posao. Svaki put kada sam ponovo preuzimao odgovornost u Partizanu, činio sam to vođen iskrenom željom da pomognem klubu, verujući da zajedničkim radom možemo da doprinesemo njegovoj stabilnosti i budućnosti", naveo je Blagojević.

On je istakao da je bio svestan izazova sa kojima se klub suočavao i da je prihvatio odgovornost u trenutku kada je Partizanu bila najpotrebnija stabilnost.

"Znao sam da postoje periodi u istoriji velikih klubova kada se uspeh ne meri samo osvojenim trofejima, već i sposobnošću da se sačuvaju stabilnost, dostojanstvo i vera u bolje dane. Zbog toga sam, zajedno sa svojim stručnim štabom, prihvatio ulogu koja možda nije donosila mnogo prostora za ličnu promociju, ali sam verovao da je to moja obaveza prema klubu", poručio je Blagojević.

1/14 Vidi galeriju Srđan Blagojević Foto: Starsport

Dodao je da sa ponosom gleda na period proveden u Partizanu i naglasio da je uvek nastojao da doprinese stabilizaciji kluba.

Blagojević je zahvalio igračima, članovima stručnog štaba, zaposlenima u klubu i upravi na saradnji, podršci i razumevanju, a posebnu zahvalnost uputio je navijačima.

"Odlazim sa poštovanjem prema svima i sa iskrenom željom da Partizan pronađe mir, stabilnost i uspehe koje njegova istorija i njegovi navijači zaslužuju. Ja odlazim miran, svestan da sam zajedno sa svojim saradnicima dao sve što sam imao za klub koji volim", naveo je Blagojević.

Na kraju se zahvalio na ukazanom poverenju i poželeo Partizanu mnogo uspeha u narednom periodu.