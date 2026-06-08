Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Klub iz Humske potvrdio je ono što su navijači željno iščekivali, legendarni kapiten FK Partizan, Saša Ilić, seda na klupu crno-belih.

PR služba beogradskog kluba najavila je da je zvanično predstavljanje novog šefa struke zakazano za utorak u podne.

Zbog velike zainteresovanosti, uprava je donela odluku da promocija ne bude u standardnoj sali za konferencije, već je čitav događaj premešten u hol Centralne lože na zapadu stadiona.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

- Poštovani predstavnici medija,

Fudbalski klub Partizan ima zadovoljstvo da vas pozove na zvaničnu promociju novog šefa stručnog štaba, Saše Ilića, koja će biti održana u utorak, 9. juna 2026. godine, u 12.00 časova.

Zbog velikog interesovanja, promocija će biti održana u holu Centralne lože na Zapadnoj tribini Stadiona Partizana, ulaz preko VIP ulaza.

Nakon zvanične promocije, biće upriličen prigodan koktel za predstavnike medija i zvanice. Sale se vratio kući - poručili su iz Humske ulice.