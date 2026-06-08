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FK Partizan je dobio novog trenera!

Legenda i rekorder po broju nastupa u dresu kluba iz Humske Saša Ilić, naslediće mestu šefa struke Srđana Blagojevića koji se preselio na klupu ruskog Akrona.

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Ilić se vraća u Partizan u delikatnom trenutku za klub. Pred crno-belima su teške kvalifikacije za Ligu Konferencija, a svako naredno ispadanja iz evropskih takmičenja bilo bi kobno za finansije i celokupnu atmosferu u klubu.

Biografija Saše Ilića

Saša Ilić rođen je 30. decembra 1977. godine u Požarevcu. Smatra se jednim od najvećih fudbalera u istoriji Partizana i jednim od najprepoznatljivijih igrača srpskog fudbala.

U Partizan je stigao kao dečak i prošao je kompletnu omladinsku školu kluba. Za prvi tim debitovao je 26. oktobra 1996. godine protiv Borca iz Čačka. Već sa 20 godina postao je kapiten crno-belih, što dovoljno govori o poverenju koje je uživao među saigračima i trenerima.

Tokom prve epizode u Partizanu bio je jedan od ključnih igrača generacije koja je osvojila više šampionskih titula i trofeja u nacionalnom kupu. Posebno se istakao u sezoni 2003/04, kada je kao kapiten predvodio Partizan do istorijskog plasmana u Ligu šampiona. Crno-beli su tada eliminisali Njukasl junajted u kvalifikacijama i izborili mesto među evropskom elitom.

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Početkom 2004. godine otišao je u špansku Seltu iz Viga, a tokom karijere nastupao je i za Galatasaraj, Red Bul Salcburg i Larisu. Nakon bogatog međunarodnog iskustva, vratio se u Partizan 2010. godine i nastavio da ispisuje istoriju kluba.

Saša Ilić je rekorder Partizana po broju odigranih utakmica i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji kluba. Poslednji meč u crno-belom dresu odigrao je 23. maja 2019. godine, kada je Partizan osvojio Kup Srbije pobedom nad Crvenom zvezdom. Na taj način završio je igračku karijeru na najlepši mogući način – osvajanjem trofeja sa klubom kojem je posvetio najveći deo života.

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Za reprezentaciju Srbije i Crne Gore, odnosno Srbije, nastupao je od 2000. do 2008. godine i učestvovao na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. godine. Važio je za kreativnog veznog fudbalera, odličnog tehničara i igrača koji je često rešavao važne utakmice.

Po završetku igračke karijere posvetio se trenerskom poslu. Vodio je Čukarički, potom bugarski CSKA iz Sofije, a radio je i u grčkom Atromitosu. Kao trener nastavio je da gradi fudbalsko ime stečeno tokom bogate igračke karijere.

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