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Povratak Manćinija je veoma blizu realizacije, a iskusni stručnjak trebalo bi da nasledi Silvio Baldinija na mestu selektora, pišu italijanski mediji.

Foto galerija Roberta Manćinija Foto: EPA/Davide Gennari, EPA

Manćini je već vodio Italiju u periodu od 2018. do 2023. godine i ostavio dubok trag na klupi Azura. Najveći uspeh ostvario je osvajanjem titule evropskog prvaka, čime je reprezentaciju vratio u sam vrh kontinentalnog fudbala.

Upravo zbog rezultata koje je ostvario tokom prvog mandata, njegov povratak naišao je na pozitivne reakcije dela italijanske javnosti, koja veruje da bi mogao ponovo da vrati stabilnost i prepoznatljiv identitet nacionalnom timu.

Ukoliko dogovor bude ozvaničen, Manćini će dobiti novi zadatak da Italiju vrati među glavne favorite na najvećim reprezentativnim takmičenjima.

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Strahinja Stojačić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić