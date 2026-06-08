Adem Avdić, talentovani fudbaler Crvene zvezde, doživeo je povredu kolena tokom meča Srbije i Meksika, očekuje se oporavak do pola godine.
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KAKAV MALER ZA ZVEZDU! Poznato koliko će Avdić zbog povrede biti van terena!
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Talentovani srpski fudbaler i dete Crvene zvezdeAdem Avdić doživeo je nezgodnu povredu kolena tokom reprezentativne pauze.
Prema poslednjim informacijama, očekuje se da Avdić van terena bude do pola godine...
Adem Avdić Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Za sada nije poznato o kakvoj povredi kolena je reč, ali čeka se zvanična potvrda.
Avdić je projektat Crvene zvezde i budući veliki transfer uz Vasilija Kostova.
Podsetimo, Avdić se povredio tokom meča Srbije i Meksika u Toluki.
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