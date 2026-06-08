Da­nas će­te uspe­šno re­ši­ti ne­ki prav­ni pro­blem ili spor­nu si­tua­ci­ju u ve­zi s do­ku­men­ta­ci­jom. Ne­ke va­še ide­je ne­će nai­ći na do­ba...

Ključ uspe­ha sa­sto­ji se u reo­r­ga­ni­za­ci­ji i pri­me­ni no­vih me­to­da ra­da. Fi­nan­si­j­ska si­tua­ci­ja je sve bo­lja. Ob­na­vlja­nje ve­ze ...

Oče­ku­ju vas iza­zo­vi na po­slu jer ne­ko od sa­ra­d­ni­ka, ia­ko će­te do­bi­ti po­hva­le za pos­ti­g­nu­te re­zu­l­ta­te, mo­že ši­ri­ti sple­t­ke...

Po­slov­nu at­mo­s­fe­ru ovog da­na mo­že obe­le­ži­ti va­žan sa­sta­nak. Oče­ku­je vas skla­pa­nje uno­snog ugo­vo­ra. Lju­bav­na avan­tu­ra mo­že za...

Uspe­šno će­te za­vr­ši­ti rad na du­go­ro­č­nom pro­je­k­tu i ubr­zo pri­hva­ti­ti no­vi ra­d­ni za­da­tak. Mo­gu­će je una­pre­đe­nje. Ne­ga­ti­van ...

Po­se­ban uspeh oče­ku­je De­vi­ce ko­je se ba­ve uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma. Ne­ga­ti­van deo at­mo­s­fe­re od­no­si se na ri­va­l­ski od­nos jed­nog...

Vaš od­nos s na­dre­đe­ni­ma mo­že bi­ti pro­ble­ma­ti­čan i pun ne­su­gla­si­ca. Ra­z­mi­šlja­te o pro­me­ni po­sla, a to se usko­ro mo­že obi­sti­ni...

Me­đu­lju­d­ski od­no­si na po­slu mo­gu bi­ti pro­ble­ma­ti­č­ni. Dr­ži­te se po­da­lje od ma­ni­pu­la­ti­v­nih lju­di ko­ji su spre­m­ni da ši­re sp...

Va­ša sa­ra­d­nja s po­slov­nim sa­ra­d­ni­ci­ma mo­že nai­ći na pre­pre­ke. Pro­blem mo­že­te re­ši­ti sa­mo za­jed­ni­č­kim odlu­ka­ma. Nei­zve­snos...

Ne­pre­dvi­dlji­va si­tua­ci­ja na fi­nan­si­j­skom pla­nu mo­že vam stvo­ri­ti di­le­mu u po­gle­du da­ljih ko­ra­ka. Odlu­ke do­no­si­te na ti­m­sko...

Ovaj dan vam do­no­si mo­gu­ć­nost po­slov­nog pu­to­va­nja. Oče­ku­je vas uspe­šno skla­pa­nje spo­ra­zu­ma uz ma­nje ko­m­pro­mi­se sa obe stra­ne. ...