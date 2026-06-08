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Mo Čam iz Trabzona, Mohamed Abu Fani iz Ferencvaroša i Kristijan Balov iz bugarske Slavije uskoro bi trebalo da stave paraf na ugovor i stave se na raspolaganje Stankoviću i njegovom stručnom štabu.

Proslava titule FK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic

Iako se  pisalo da je Loizos Loizu već prošao lekarske preglede i da su uslovi utanačeni, Loizu se nalazi u Beogradu, ali razgovori još uvek traju, saznaje "Telegraf".

Očekuje se da će Zvezda ubediti Kipranina, te da će uskoro moći da se kaže da je i on nova akvizicija Crvene zvezde

Tek će biti burno na Marakani, jer se očekuju i odlasci, kao i još dolazaka, međutim, oni će biti rezervisani ponajviše za kraj prelaznog roka, kada bude jasno u kom takmičenju će igrati Zvezda. 

Crveno-beli pregovaraju sa Ognjenom Mimovićem, dok će se tragati intezivno za levim bekom, posle povrede Adema Avdića.

Očekuje se da će Vasilije Kostov uskoro put Londona, a biće i još rastanaka kako prelazni rok bude odmicao.

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Stojačić u idealnom timu Izvor: Mondo/Tijana Jevtić