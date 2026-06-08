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Gvardiola je 22. maja saopštio da će napustiti Mančester siti posle decenije provedene u klubu, tokom koje je osvojio brojne trofeje i ispisao jednu od najuspešnijih era u istoriji kluba.

1/4 Vidi galeriju Trener Mančester sitija - Pep Gvardiola Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Dennis Agyeman / AFP / Profimedia, Alan Martin/Colorsport / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mareska je ubrzo označen kao prvi izbor uprave Sitija, a pregovori između dva kluba trenutno su u poodmakloj fazi. Glavna tema razgovora je visina obeštećenja koje bi Mančester siti morao da plati Čelsiju, prenosi Bi Bi Si (BBC).

Italijanski stručnjak je tokom boravka na Stamford Bridžu osvojio Svetsko klupsko prvenstvo i Ligu konferencija, ali je klub napustio u januaru ove godine. Iako više nije trener Čelsija, londonski klub smatra da mu pripada određena finansijska nadoknada, pošto je Mareska u trenutku odlaska imao ugovor do 2029. godine.

Zbog toga čelnici Čelsija razmatraju i pravne mogućnosti kako bi osigurali isplatu kompenzacije, iako za sada nije poznato koliki bi njen iznos mogao da bude niti kada će pregovori biti završeni.

Mareska dobro poznaje sistem rada u Mančester sitiju, pošto je bio pomoćni trener Gvardiole tokom sezone 2022/23, kada je klub osvojio triplu krunu. Takođe je radio u omladinskom pogonu Sitija pre nego što je prešao u stručni štab prvog tima.

Pre dolaska u Čelsi, Mareska je vodio Lester i već u prvoj sezoni izborio plasman tog kluba u Premijer ligu.

Prema navodima britanskih medija, italijanski trener je zainteresovan za povratak na "Etihad", gde bi imao zadatak da nastavi uspešan period koji je obeležio odlazeći Gvardiola.