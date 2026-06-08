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Šampionska sezona Marka Nikolića na klupi AEK-a iz Atine donela je brz i jasan odgovor uprave kluba, koja je odlučila da produži saradnju sa srpskim stručnjakom i njegovim stručnim štabom.

Nikolić je sa AEK-om potpisao novi ugovor koji ga veže za klub do 2029. godine, uz poboljšane finansijske uslove i dodatno poverenje uprave.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Prema navodima grčkog "Sport24", vlasnik kluba Marios Iliopulos izrazio je potpuno zadovoljstvo radom srpskog trenera, što je rezultiralo ne samo produžetkom ugovora, već i značajnim povećanjem primanja. Ukupna vrednost paketa, zajedno sa stručnim štabom, procenjuje se na više od 2,5 miliona evra godišnje, dok je Nikolić dobio i povećanje ličnih primanja od oko 10 odsto.

U AEK-u smatraju da je Nikolić u kratkom roku uspeo da ostavi snažan pečat na ekipu, uspostavi jasne principe igre i dovede tim do stabilnih rezultata u domaćem prvenstvu i evropskim takmičenjima.

Brza odluka o produžetku saradnje pokazuje da u klubu vide srpskog stručnjaka kao dugoročno rešenje oko kojeg žele da grade buduće uspehe.

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