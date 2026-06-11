Talentovani levi bek doživeo je nezgodnu povredu kolena tokom reprezentativne pauze, a prema  poslednjim informacijama, očekuje se da Avdić van terena bude do pola godine.

Foto galerija Adema Avdića Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Www.crvenazvezdafk.com

Samim tim Crvena zvezda se oprostila od velikog novca, jer je povreda Adema Avdića potpuno pokvarila raspoloženje na Marakani i promenila kolosek

Nadaju se u Ljutice Bogdana da će levi bek proći bolje od prvobitnih očekivanja, ali je izvesno da su stradali ligamenti i da ga čeka duga pauza.

Adem Avdić će u sredu otputovati u Rim na operaciju, koja je krajnje izvesna, prve procene ukazuju da se na terenu neće naći najmanje osam meseci (ista situacija se dogodila kada je prvi put doživeo ovu vrstu povrede).

Takođe, Crvena zvezda je prvobitno imala ponudu od Klub Briža, koja je odbijena, da bi kasnije stigla i od Brajtona, engleskog premijerligaša koji je želeo talentovanog levog beka u svom timu. Brajton je nudio 10 miliona fiksno, plus dva miliona kroz lako ostvarive bonuse, ali je na kraju sve propalo. U Zvezdi su bili jasni, 15 miliona fiksno.

Čini se da je šampion Srbije išao ka toj cifri, posebna odskočna daska za Avdića bilo bi Evropsko prvenstvo do 19 godina, ali ga je teška povreda omela.

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SAD je šampion sveta Izvor: Mondo/Tijana Jevtić