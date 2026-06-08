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Fudbalski klub Mančester junajted imao je svog skauta na prijateljskoj utakmici između reprezentacija Italije i Grčke, prenose italijanski mediji.

Kako se navodi, predstavnik engleskog kluba bio je prisutan kako bi uživo pratio italijanskog napadača Frančeska Pija Espozita, koji je već duže vreme na radaru Junajteda.

Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Napadač Intera nalazi se na listi želja više evropskih klubova, a interesovanje za njega ne jenjava već mesecima. Iz uprave Intera ranije su isticali da ne žele da se lako odreknu svog mladog fudbalera.

Predsednik Intera Bepe Marota nedavno je govorio o situaciji oko Espozita, naglasivši da klub ne planira njegovu prodaju u skorije vreme.

"Inter nije klub koji prodaje igrače; prodaja nije naša glavna aktivnost. Pio Espozito je proizvod naše omladinske škole i veoma ga cenimo", rekao je Marota.

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Dodela medalja fudbalerima Crvene zvezde Izvor: Kurir