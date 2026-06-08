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Fudbalski klub Mančester junajted imao je svog skauta na prijateljskoj utakmici između reprezentacija Italije i Grčke, prenose italijanski mediji.

Kako se navodi, predstavnik engleskog kluba bio je prisutan kako bi uživo pratio italijanskog napadača Frančeska Pija Espozita, koji je već duže vreme na radaru Junajteda.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Mančester junajteda protiv Liona Foto: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia, Mark Cosgrove / Zuma Press / Profimedia

Napadač Intera nalazi se na listi želja više evropskih klubova, a interesovanje za njega ne jenjava već mesecima. Iz uprave Intera ranije su isticali da ne žele da se lako odreknu svog mladog fudbalera.

Predsednik Intera Bepe Marota nedavno je govorio o situaciji oko Espozita, naglasivši da klub ne planira njegovu prodaju u skorije vreme.

"Inter nije klub koji prodaje igrače; prodaja nije naša glavna aktivnost. Pio Espozito je proizvod naše omladinske škole i veoma ga cenimo", rekao je Marota.

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