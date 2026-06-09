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Železnik će 19. juna 2026. godine biti domaćin jednog novog i atraktivnog sportskog formata - Fudbala 3X3, koji po prvi put stiže u ovaj deo Beograda.

Posle nekoliko meseci razgovora i usaglašavanja između organizatora Fudbala 3X3 i sektora za sport Gradske opštine Čukarica, dogovorena je manifestacija koja spaja sport, decu, mlade, takmičarski duh i humanost.

U organizaciji 3X3 EVENT MAKER DOO KRAGUJEVAC, nosioca platforme 3X3 Football / Football3x3, a uz podršku Gradske opštine Čukarica – sektora za sport, u OŠ "Braća Jerković" biće održana sportsko-humanitarna manifestacija koja ima ambiciju da okupi decu, mlade, rekreativce, sportiste i ljubitelje fudbala.

Fudbal 3X3 je brz, dinamičan i moderan format igre. Igra se tri na tri, na manjem prostoru, sa mnogo tempa, duela, tehnike i brzih reakcija. Upravo zbog toga ovaj format sve više privlači pažnju publike, jer spaja uličnu energiju, takmičarski duh i atraktivnost modernog sporta.

Foto: Privatna arhiva

Takmičenje je planirano u više kategorija: PRO seniori, MK U12, MK U14, MK U16 i seniorke. Za kategoriju PRO seniora predviđen je i nagradni fond od 120.000 dinara, što dodatno podiže takmičarski značaj manifestacije.

Ipak, ovaj događaj neće biti važan samo zbog sporta. Posebnu vrednost nosi njegov humanitarni karakter. U okviru manifestacije biće organizovane prateće aktivnosti, među kojima su pikado i radar za merenje brzine šuta, a sav prihod od tih aktivnosti biće namenjen prikupljanju sredstava za lečenje Mile Gajić iz Železnika.

Tako će jedan sportski događaj postati mnogo više od takmičenja - prilika da se pokaže zajedništvo, solidarnost i snaga lokalne zajednice.

Železnik je mnogo puta pokazao da sport ovde nije samo igra, već način da se ljudi okupe, podrže jedni druge i stanu uz one kojima je pomoć najpotrebnija. Zato će 19. jun biti dan fudbala, druženja, nadmetanja, ali pre svega - dan humanosti.

Gradska opština Čukarica, kroz sektor za sport, nastavlja da ispunjava data obećanja i da otvara prostor za nove sportske sadržaje. Sport na Čukarici iz dana u dan raste, a ovakve manifestacije pokazuju da se dobrom saradnjom, jasnom idejom i podrškom lokalne zajednice mogu praviti događaji koji ostavljaju trag.

Železnik igra za našu Milu Gajić.

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