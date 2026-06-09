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Nakon sedam godina odsustva, Saša Ilić se vratio u Humsku, ali će umesto uloge kapitena preuzeti vođenje prvog tima Partizana.

Crno-beli su danas zvanično predstavili svoju legendu kao novog šefa stručnog štaba, a čitavu konferenciju za medije, uz video prenos, mogli ste da pratite putem lajv bloga na sajtu Kurira.

- Dobar dan. Želim sve da vas pozdravim, dugo nisam video ovoliki broj ljudi na konfernecijama. Ponosan sam što sam postao trener Partizana, neću da pričaom o tome šta meni znači Partizan. Ja sam karijeru završio 2019. godine, posle toga sam postao trener. Promenio sam pet država, radio sam u klubovima koji su se borili za titulu, ali i za opstanak,. Radio sam u klubovima gde su prioritet bili mladi igrači, te je neko moje subjektivno mišljenje da sam spreman za ono što me čeka u Partizanu i ovo je najveći izazov u trenerskoj karijeri - rekao je Saša Ilić na početku izlaganja.

Da li je sada pravi momenat za dolazak u Humsku?

- Bio sam tu i pre 20 godina, kada su se osvajale titule, i tada je bilo teško. Sada je možda i teža situacija. Ja sam čovek koji je prihvatao izazove, u onostranstvu se školovao za ovo. Poznajem ovaj klub, znam šta ljudi očekuju. Poznajem sve na Teleoptiku, sve koji rade tamo. Uz navijače možemo da popravimo. Ako ekipa igra dobro, ako ima pečat, publika će dolaziti u većem broju. Kja se nadam, verujem da ćemo biti pod euforijom. Idemo korak po korak, ne obećavamo nešto specijalno, ovo je mlada ekipa. Većina su tek počeli da igraju seniorski fudbal. Očekujem da bude bolje. Potrebna su nam određena pojačanja. Svi zajedno treba da pronađemo ta rešenja - dodao je Ilić.

1/9 Vidi galeriju Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

I ranije je bilo poziva.

- Imao sam pozive i ranije, možda se u tom trenutku nisam osećao spremno. Sigurno da mi klubovi koje sam vodio daju određeno iskustvo. Možda mi je bilo potrebno više vremena. Partizan je u teškoj situaciji, ali sam ubeđen da određene stvari možemo da popravimo.

O pojačanjima?

- Nadam se i verujem da ćemo na početku biti pod velikom euforijom koju treba kontrolisati. Ići korak po korak i ne obećavati specijalno nešto. Ovo je mlada ekipa, očekuje se da naredne godine bude bolje. Trebaju nam neka određena pojačanja i nadam se da ćemo naći igrače koji će praviti razliku.

Očekivanja?

- Ono što Partizan očekuje - mora da se igra ofanzivno. Takav tim treniram, očekujem da bude ultra ofanzivan. To su želje. Ja kao trener moram da razmišljam o rezultatu, on je izuzetno bitan u Partizanu. Ima vremena da nešto rešimo u hodu jer još nisu počele pripreme. Želim da igramo sa mnogo intenziteta. Ja se nadam da ćemo ga za dve godine videti tamo gde žele navijači.

Prioritet je Evropa!

- Sve je prioritet u Partizanu, ali Evropa prva dolazi. To su odmah bitne utakmice u sezoni. Mogu da obećam da ćemo dati sve da će Partizan izgledati bolje. Da budemo prepoznatljivi, da idemo korak po korak. Jedna dobra ne znači da smo najbolji, jedna loša ne znači da smo najgori. Svi su svesni da je Partizan mlada ekipa. Morate da očekujete da će kvalitet njihovih igara oscilirati. Treba svi da idemo u istom pravcu, da beležimo dobre rezultate.

Biografija Saše Ilića

Saša Ilić rođen je 30. decembra 1977. godine u Požarevcu. Smatra se jednim od najvećih fudbalera u istoriji Partizana i jednim od najprepoznatljivijih igrača srpskog fudbala.

U Partizan je stigao kao dečak i prošao je kompletnu omladinsku školu kluba. Za prvi tim debitovao je 26. oktobra 1996. godine protiv Borca iz Čačka. Već sa 20 godina postao je kapiten crno-belih, što dovoljno govori o poverenju koje je uživao među saigračima i trenerima.

Tokom prve epizode u Partizanu bio je jedan od ključnih igrača generacije koja je osvojila više šampionskih titula i trofeja u nacionalnom kupu. Posebno se istakao u sezoni 2003/04, kada je kao kapiten predvodio Partizan do istorijskog plasmana u Ligu šampiona. Crno-beli su tada eliminisali Njukasl junajted u kvalifikacijama i izborili mesto među evropskom elitom.

1/8 Vidi galeriju Saša Ilić Foto: Grigoriy Sokolov / Sputnik / Profimedia, https://fcnn.ru/, FK Nižnji Novgorod

Početkom 2004. godine otišao je u špansku Seltu iz Viga, a tokom karijere nastupao je i za Galatasaraj, Red Bul Salcburg i Larisu. Nakon bogatog međunarodnog iskustva, vratio se u Partizan 2010. godine i nastavio da ispisuje istoriju kluba.

Saša Ilić je rekorder Partizana po broju odigranih utakmica i jedan od najtrofejnijih fudbalera u istoriji kluba. Poslednji meč u crno-belom dresu odigrao je 23. maja 2019. godine, kada je Partizan osvojio Kup Srbije pobedom nad Crvenom zvezdom. Na taj način završio je igračku karijeru na najlepši mogući način – osvajanjem trofeja sa klubom kojem je posvetio najveći deo života.