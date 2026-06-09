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Titula šampiona Premijer lige znači da nivo Arsenala mora najmanje da ostane isti. Ali, oni ne spadaju u tu grupu timova u ovom momentu i žele da unaprede aktuelni tim.

U razgovorima Mikela Artete, sportskog direktora Andree Berte, vlasnika Džoša Krenkea, te ostatka uprave, izražena je želja da su potrebna poneka imena kako bi tim napredovao i u narednoj sezoni ostvario vrhunske rezultate.

1/6 Vidi galeriju Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Pozicija koja im je neophodna jeste levo krilo. Gabrijel Martineli nije čovek od kog mogu da se očekuju partije u kontinuitetu i ispostavio se kao idealan kada ulazi kao "džoker", dok slično važi i za Leandra Trosara. Zato im je na pamet pao Kenan Jildiz, superstar Juventusa koji je nedavno potpisao novi ugovor sa klubom.

I iz tog razloga je u London stigao jasan signal: Jildiz nije na prodaju.

Prosto, on je centar Juventusovog projekta i ne postoje uslovi po kojim bi ga pustili u ovom trenutku.

Šampion Engleske gleda i ka manje poznatim talentima. Krilo Lestera Žeremi Monga (16) je velika želja i radi se na njegovom transferu, a slično važi i za štopera Pari Sen Žermena Emanuela Embembu koji ima 18 godina.

Što se odlazaka tiče, Arsenal je spreman da sasluša ponude za Gabrijela Žezusa, Kristijana Norgarda i Fabija Vijeiru, dok će odluke o budućnosti Gabrijela Martinelija, Lenadra Trosara i Itana Envanerija tek biti donete.

Kurir Sport / Sportske.net

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