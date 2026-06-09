Slušaj vest

Titula šampiona Premijer lige znači da nivo Arsenala mora najmanje da ostane isti. Ali, oni ne spadaju u tu grupu timova u ovom momentu i žele da unaprede aktuelni tim.

U razgovorima Mikela Artete, sportskog direktora Andree Berte, vlasnika Džoša Krenkea, te ostatka uprave, izražena je želja da su potrebna poneka imena kako bi tim napredovao i u narednoj sezoni ostvario vrhunske rezultate.

Mikel Arteta Foto: David Horn / imago sportfotodienst / Profimedia, Daniela Porcelli / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia, EPA/ISABEL INFANTES

Pozicija koja im je neophodna jeste levo krilo. Gabrijel Martineli nije čovek od kog mogu da se očekuju partije u kontinuitetu i ispostavio se kao idealan kada ulazi kao "džoker", dok slično važi i za Leandra Trosara. Zato im je na pamet pao Kenan Jildiz, superstar Juventusa koji je nedavno potpisao novi ugovor sa klubom.

I iz tog razloga je u London stigao jasan signal: Jildiz nije na prodaju.

Prosto, on je centar Juventusovog projekta i ne postoje uslovi po kojim bi ga pustili u ovom trenutku.

Šampion Engleske gleda i ka manje poznatim talentima. Krilo Lestera Žeremi Monga (16) je velika želja i radi se na njegovom transferu, a slično važi i za štopera Pari Sen Žermena Emanuela Embembu koji ima 18 godina.

Što se odlazaka tiče, Arsenal je spreman da sasluša ponude za Gabrijela Žezusa, Kristijana Norgarda i Fabija Vijeiru, dok će odluke o budućnosti Gabrijela Martinelija, Lenadra Trosara i Itana Envanerija tek biti donete.

Kurir Sport / Sportske.net

Ne propustiteFudbalTRESE SE LONDON! Arteta sprema čistku bez milosti: Arsenal prodaje četiri zvezde, stižu milionska pojačanja!
Arsenal
FudbalLONDON NIJE VIDEO OVAKO NEŠTO! Više od milion ljudi na paradi Arsenala, vatrogasci spasavali navijače sa krovova! Napad nožem šokirao Englesku! (VIDEO)
Arsenal, London
FudbalJESTE LI IZNENAĐENI? Evo ko je igrač sezone u Ligi šampiona: UEFA odredila najbolje, ovo je i idealni tim elitnog takmičenja!
Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ
FudbalOVO JE NEVEROVATNA SLUČAJNOST, ILI ČISTO ZLO! Navijači počeli da vrište, televizor se ugasio na odlučujućem penalu u finalu Lige šampiona
Finale Lige šampiona, odlučujući penal

 BONUS VIDEO:

00:21
Radost navijača PSŽ-a Izvor: Kurir