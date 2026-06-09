DA LI SE SAŠA ILIĆ PLAŠI DA ĆE DOBITI OTKAZ U PARTIZANU?! Legendarni as crno-belih dobio NEZGODNO PITANJE na promociji, evo kako je odgovorio!
Partizan je zvanično predstavio novog šefa stručnog štaba, klupsku ikonu Sašu Ilića, koji je započeo svoj mandat u Humskoj u potpuno drugačijoj ulozi.
Pred velikim brojem medijskih ekipa, Ilić je na predstavljanju izbegavao zvučna obećanja, ali je otvoreno odgovarao na sve teme.
Među njima se našlo i prilično nezgodno pitanje, da li strahuje da neće odraditi dvogodišnji ugovor do kraja, s obzirom na to da je klub u prethodnom periodu imao običaj da troši i menja trenere po nekoliko puta tokom samo jedne takmičarske godine.
- U trenerskom poslu se sve brzo menja. Ne poznajem mnogo trenera koji su duže od pet godina u jednom klubu. Zavisi i kako ćemo igrati i kakve ćemo rezultate imati. Ja sam ovde kao trener, ne kao neka legenda, ako imam dobre rezultate ostaću, ako nemam, uprava ima pravo da bude nezadovoljna i da je više ne budem ovde i ja to prihvatam - rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije.