Među njima se našlo i prilično nezgodno pitanje, da li strahuje da neće odraditi dvogodišnji ugovor do kraja, s obzirom na to da je klub u prethodnom periodu imao običaj da troši i menja trenere po nekoliko puta tokom samo jedne takmičarske godine.

- U trenerskom poslu se sve brzo menja. Ne poznajem mnogo trenera koji su duže od pet godina u jednom klubu. Zavisi i kako ćemo igrati i kakve ćemo rezultate imati. Ja sam ovde kao trener, ne kao neka legenda, ako imam dobre rezultate ostaću, ako nemam, uprava ima pravo da bude nezadovoljna i da je više ne budem ovde i ja to prihvatam - rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije.