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Partizan je zvanično predstavio novog šefa stručnog štaba, klupsku ikonu Sašu Ilića, koji je započeo svoj mandat u Humskoj u potpuno drugačijoj ulozi.

Pred velikim brojem medijskih ekipa, Ilić je na predstavljanju izbegavao zvučna obećanja, ali je otvoreno odgovarao na sve teme.

Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

Među njima se našlo i prilično nezgodno pitanje, da li strahuje da neće odraditi dvogodišnji ugovor do kraja, s obzirom na to da je klub u prethodnom periodu imao običaj da troši i menja trenere po nekoliko puta tokom samo jedne takmičarske godine.

- U trenerskom poslu se sve brzo menja. Ne poznajem mnogo trenera koji su duže od pet godina u jednom klubu. Zavisi i kako ćemo igrati i kakve ćemo rezultate imati. Ja sam ovde kao trener, ne kao neka legenda, ako imam dobre rezultate ostaću, ako nemam, uprava ima pravo da bude nezadovoljna i da je više ne budem ovde i ja to prihvatam - rekao je Saša Ilić na konferenciji za medije.

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Priča za medalju: Saša Ilić Izvor: MONDO