POZIRALA NA KAUČU U PROVOKATIVNOM IZDANJU! Nedavno se porodila, a ovom fotkom je raspametila sve! Izgleda kao bomba, ovako je Dileta zaludela muškarce! FOTO
Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svetu, Dileta Leota, ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Popularna Italijanka objavila je novu fotografiju na Instagramu i pokazala da je brzo vratila seksi figuru posle nedavnog porođaja.
Supruga Lorisa Karijusa pozirala je u elegantnom donjem vešu na kauču, a fotografija je vrlo brzo postala jedna od najkomentarisanijih objava dana. Njen profil prati više od 9,4 miliona ljudi, pa ne čudi što je objava u rekordnom roku prikupila preko 135.000 lajkova.
Dileta je poslednjih godina izrasla u jednu od najprepoznatljivijih TV ličnosti u Italiji. Veliku popularnost stekla je radeći prenose i intervjue sa najvećim zvezdama italijanskog fudbala, a često je proglašavana i jednom od najatraktivnijih sportskih novinarki na svetu.
Pored televizijske karijere, Dileta je veoma uspešna i u svetu društvenih mreža, gde sarađuje sa brojnim modnim i sportskim brendovima. Svaka njena objava izaziva veliku pažnju, a komentari pratilaca uglavnom su puni komplimenata na račun njenog izgleda i stila.
Najnovijom fotografijom još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najuticajnijih medijskih ličnosti u svetu sporta, potvrdivši da interesovanje javnosti za njen privatni i profesionalni život ne jenjava.
Kurir sport / Espreso