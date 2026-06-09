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Jedna od najpoznatijih sportskih novinarki na svetu, Dileta Leota, ponovo je privukla ogromnu pažnju na društvenim mrežama. Popularna Italijanka objavila je novu fotografiju na Instagramu i pokazala da je brzo vratila seksi figuru posle nedavnog porođaja.

Supruga Lorisa Karijusa pozirala je u elegantnom donjem vešu na kauču, a fotografija je vrlo brzo postala jedna od najkomentarisanijih objava dana. Njen profil prati više od 9,4 miliona ljudi, pa ne čudi što je objava u rekordnom roku prikupila preko 135.000 lajkova.

Dileta je poslednjih godina izrasla u jednu od najprepoznatljivijih TV ličnosti u Italiji. Veliku popularnost stekla je radeći prenose i intervjue sa najvećim zvezdama italijanskog fudbala, a često je proglašavana i jednom od najatraktivnijih sportskih novinarki na svetu.

Pored televizijske karijere, Dileta je veoma uspešna i u svetu društvenih mreža, gde sarađuje sa brojnim modnim i sportskim brendovima. Svaka njena objava izaziva veliku pažnju, a komentari pratilaca uglavnom su puni komplimenata na račun njenog izgleda i stila.

1/6 Vidi galeriju Dileta Leota Foto: PrintscreenInstagram

Najnovijom fotografijom još jednom je pokazala zašto važi za jednu od najuticajnijih medijskih ličnosti u svetu sporta, potvrdivši da interesovanje javnosti za njen privatni i profesionalni život ne jenjava.

Kurir sport / Espreso