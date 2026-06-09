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Trener Borca iz Banjaluke i nekadašnji defanzivac Crvene zvezde, Vinko Marinović, doživeo je ozbiljnu nezgodu tokom košenja trave, kada je usled neopreznosti ostao bez dva prsta na ruci.

Srećom, Marinović je nakon nesreće uspeo da pronađe odsečene prste u travi, što je lekarima omogućilo da brzo reaguju. Kako prenosi Sportsport.ba, ukazana mu je hitna medicinska pomoć, a prsti su uspešno prišiveni.

1/4 Vidi galeriju Vinko Marinović Foto: PIERRE MINIER / AFP / Profimedia, GERARD MALIE / AFP / Profimedia, Xinhua/Avalon.red / Avalon / Profimedia

- Imao sam nesreću, ali biće sve dobro - kratko je poručio Marinović za Sportsport.ba.

Ova nezgoda dogodila se nakon izuzetno uspešne sezone za stručnjaka iz Banjaluke, koji je sa Borcem stigao do titule šampiona Premijer lige Bosne i Hercegovine. Pred njim su sada pripreme za predstojeće kvalifikacije za Ligu šampiona.

Ko je Vinko Marinović?

Marinović je rođen u Beč, ali se njegova porodica ubrzo preselila u Gradiška, gde je i napravio prve fudbalske korake u Kozari.

Tokom igračke karijere nastupao je za Borac iz Banjaluke, a zatim je od 1995. do 1999. godine nosio dres Crvena zvezda. U tom periodu debitovao je i za reprezentaciju Jugoslavije u prijateljskom susretu protiv Izrael.

Posle epizode u Zvezdi karijeru je nastavio u Belgiji, gde je igrao za Beršot, a fudbalski put završio je nastupajući za Laktaše i Kozaru.

Trenerskim poslom bavi se od 2010. godine. Vodio je Kozaru, Borac, Zrinjski i Sarajevo, dva puta je obavljao funkciju selektora mlade reprezentacije Bosne i Hercegovine do 21 godine, a radio je i u Kolubari iz Lazarevca.

Aktuelna šampionska titula predstavlja njegov drugi trofej na klupi Borca i treći mandat na mestu trenera kluba iz Platonove ulice.

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