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Kako je preneo Skaj, londonski klub blizu je dogovora o kompenzaciji sa Lansom, čiji je Saž trener.

Francuski 47-godišnji trener trebalo bi da potpiše ugovor sa Kristal Palasom do leta 2029. godine, uz mogućnost nastavka saradnje na još godinu dana.

Saž je bio glavni kandidat uprave Kristal Palasa otkako je Andoni Iraola postao nedostupan jer je preuzeo Liverpul.

On je prethodno radio u Francuskoj u Šamberiju i Lionu, odakle je prošle godine prešao u Lans.

Trener Kristal Palasa Oliver Glazner nije produžio ugovor i napustiće klub kada mu istekne ugovor 30. juna.

U poslednjih godinu dana Kristal Palas je osvojio sve trofeje u klupskoj istoriji, FA kup, Komjuniti Šild i Ligu konferencija.

(Beta)