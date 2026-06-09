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Prvo pojačanje Crvene zvezde u letnjem prelaznom roku je ofanzivni vezni fudbaler Muhamed Čam, koji je na Marakanu stigao na jednogodišnju pozajmicu sa pravom otkupa i zadužio broj 70.

- Veoma sam srećan što sam ovde. Imao sam konstruktivne razgovore sa ljudima iz kluba, kao i sa trenerom i osećam da je ovo bio najbolji potez za mene, da dođem u Crvenu zvezdu.

- Upoznao sam trenera i rekao mi je na koji način želi da se razvijam, to je jedan od glavnih razloga zašto sam došao u Zvezdu, a zatim i razgovori sa gospodinom Markom Marinom i Arnautovićem, sa kojima sam takođe pričao. Jednostavno osećam da je sada bio savršen trenutak za ovaj korak - rekao je Čam.

Govorio je vezni fudbaler i o jedinstvenom ambijentu Marakane, na kome je već imao priliku da nastupa.

- Stadion je ogroman i poseban zbog čuvenog tunela. Kada sam bio ovde sa reprezentacijom, osetio sam nešto zaista posebno. Veoma sam srećan što ponovo dolazim na ovo mesto i jedva čekam da izađem na teren.

Za kraj Čam je poslao poruku navijačima:

- Navijači mogu da očekuju da ću dati sve od sebe za klub. Doneću mnogo radosti na teren i mislim da ćemo svi zajedno uživati u periodu koji je pred nama - zaključio je Čam.

Čam je rođen 26. septembra 2000. godine u Austriji. Fudbalski se razvijao kroz omladinske škole Hanovera i Volfsburga. U dosadašnjem delu seniorske karijere igrao je za Admiru, francuski Klermon, danski Vensisel, Austriju Luštenau, Trabzonspor i Slaviju iz Praga. Ofanzivni vezni fudbaler je zabeležio nastupe i za seniorsku reprezentaciju Austrije, a krasi ga polivalentnost, te može da odgovori zahtevima i na krilnim pozicijama u timu.

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