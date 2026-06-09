Povratak Saše Ilića u Humsku izazvao je oduševljenje među Grobarima. Leonardo je pružio podršku novom treneru crno-belih.
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POVRATAK KOJI JE BACIO GROBARE U TRANS! Leonardo zapalio Humsku i podigao navijače na noge na noge!
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Saša Ilić se vratio u Humsku nakon sedam godina i seo na vrelu klupu crno-belih.
Ilić je u Humskoj i zvanično promovisan u novog šefa struke, a ugovor je potpisan na dve godine.
Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©
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U međuvremenu oglasio se bivši as Partizana i saigrač Saše Ilića - Brazilac Leonardo.
On je poslao moćnu poruku novom treneru "parnog valjka":
- Ovaj momak mnogo zna o fudbalu i bio je sjajan igrač. Navijam za tebe, prijatelju - napred, kapitanu - napisao je Leonardo.
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