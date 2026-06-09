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Saša Ilić se vratio u Humsku nakon sedam godina i seo na vrelu klupu crno-belih.

Ilić je u Humskoj i zvanično promovisan u novog šefa struke, a ugovor je potpisan na dve godine.

Saša Ilić promocija Foto: Dusan Milenkovic ©/2026 Dusan Milenkovic/Starsport.rs ©

U međuvremenu oglasio se bivši as Partizana i saigrač Saše Ilića - Brazilac Leonardo.

On je poslao moćnu poruku novom treneru "parnog valjka":

- Ovaj momak mnogo zna o fudbalu i bio je sjajan igrač. Navijam za tebe, prijatelju - napred, kapitanu - napisao je Leonardo.

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