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Fudbalska reprezentacija Srbije do 19 godina nije uspela da se plasira u drugu fazu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2027. godine, pošto je u Solunu izgubila od selekcije Portugala 0:1, u utakmici poslednjeg, trećeg kola Grupe 6 "A" divizije prve faze kvalifikacija.

Pobedonosan gol za Portugal u današnjoj utakmici postigao je Tomaš Soareš u 33. minutu.

Plasman u drugu fazu iz Grupe 6 "A" divizije obezbedili su prvoplasirani Portugal (pet bodova), drugoplasirana Grčka (četiri boda) i trećeplasirani Kazahstan (četiri boda), dok je reprezentacija Srbije zauzela poslednje, četvrto mesto na tabeli sa tri boda.

(Beta)

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