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Fudbalski svet zavijen je u crno nakon vesti da je Ben Aziz Zagre, nekadašnji reprezentativac Burkine Faso, preminuo u 27. godini života od posledica raka kolena.

Iako je pred njim bio još dug igrački put, sudbina je bila surova - karijeru je morao da završi prošlog leta, kada ga je teška bolest primorala da se povuče iz profesionalnog fudbala.

Vest o njegovoj smrti potvrdio je i njegov bivši klub Esbjerg fB iz Danske, gde je stigao 2018. godine.

- Sa velikom tugom smo primili vest da naš bivši defanzivac Ben Aziz Zagre, star samo 27 godina, više nije među nama - naveli su iz kluba, uz podsećanje da je u Danskoj upisao pet nastupa za prvi tim.

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